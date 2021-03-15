Крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона

Одна из небольших прибалтийских стран, Литва, фактически вступила в конфронтацию с гигантским, хотя и далеким соперником – Китайской Народной Республикой. Парадоксальным образом это произошло после многочисленных заявлений о желании Вильнюса развивать торговлю с Пекином, особенно в области транзита. Что случилось в отношениях двух государств – и при чем тут Соединенные Штаты Америки?

Несколько лет назад Литва высказывала величайшую заинтересованность в дружбе с Китаем. В частности, в Вильнюсе неоднократно заявляли, что хотели бы наладить экономическое сотрудничество с дальневосточным гигантом и даже называли Китай «стратегическим партнером». Кроме того, Вильнюс очень интересовала структура выстраиваемого Китаем «Нового шелкового пути» – и Литва усиленно рекламирует себя Пекину в качестве транзитного государства.

В начале ноября 2018 года тогдашний президент Литвы Даля Грибаускайте лично отправилась в Китай. В Вильнюсе этот визит, совершенный по официальному приглашению китайской стороны, расценили как большой успех литовской дипломатии. В Шанхае президент прибалтийской республики удостоилась встречи с председателем Си Цзиньпином – она обсудила с ним возможные направления двустороннего экономического сотрудничества. По словам литовского президента, на фоне стремительного развития китайской экономики и увеличения среднего класса в Китае растет потребность в высококачественных пищевых продуктах, «поэтому экспорт литовской мясной продукции в Китай является взаимовыгодным».

Грибаускайте подчеркивала, что литовские производители очень заинтересованы в увеличении экспорта на китайский рынок. Встреча двух глав государств происходила на фоне первой Китайской международной импортной выставки (China International Import Expo), в ходе которой Грибаускайте лично рекламировала товары 18 литовских компаний, разложенные в двух национальных павильонах: хлебопекарную и молочную продукцию, соусы, изделия текстильной промышленности, одежду и предметы интерьера. «Уникальные возможности развития сотрудничества с Китаем, помимо традиционных секторов, существуют в области лазеров, финансовых технологий, наук о жизни. На данный момент Китай является третьим по величине экспортным рынком для литовских производителей лазеров», – заявила пресс-служба Грибаускайте. По словам президента, литовские предприниматели также заинтересованы и в том, чтобы инвестировать в экономику Китая, например, в мебельную промышленность

Некоторое время в Вильнюсе царила эйфория по поводу налаживающейся дружбы со столь мощной в экономическом плане державой. Однако прошел всего месяц – и выяснилось нечто странное.

Поворот на сто восемьдесят градусов

Началось все с того, что в декабре 2018 года депутаты Сейма Литвы от консервативной партии «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис призвали проверить надежность технологий китайской компании Huawei.

Изначально региональное бюро Huawei Consumer Business Group находилось в Риге – но в 2016 году оно перебралось в Вильнюс. Руководитель прибалтийского филиала Huawei Янь Фей объяснял это тем, что в Литве у компании много проектов и так удобнее. «В Литве мы построили инфраструктуру для операторов (мобильной связи – прим. ВЗГЛЯД) Omnitel и Bite, оборудовали сеть 4G для литовского телерадиоцентра. Также я сотрудничаю с Вильнюсским университетом, в котором есть сетевая академия Huawei и лаборатория мобильных приложений», – рассказал бизнесмен. Он поведал, что за полтора года добился увеличения принадлежащей Huawei доли рынка в Литве с четырех до 10%, в Латвии – с пяти до 18%, в Эстонии – с восьми до 17%. Литовская компания Telia Lietuva использовала оборудование Huawei для внедрения в стране сети 5G.

Однако, по мнению некоторых литовских политиков, использование китайского оборудования несет угрозу для республики. И, судя по всему, появление таких обвинений оказалось не случайным.

«Мы выражаем решительное недовольство»

5 февраля 2019 года представитель американского Госдепа посоветовал государствам Евросоюза воздерживаться от покупки оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G). Четверо депутатов Сейма от «Союза отечества – Христианских демократов Литвы», в том числе глава объединения Габриэлюс Ландсбергис (ныне министр иностранных дел), взяли под козырек и тут же призвали отказаться от использования оборудования Huawei. Одновременно в Литве стали раздаваться заявления о необходимости пересмотреть отношения с Китаем вообще. Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы и военная разведка опубликовали свои отчеты, где в числе внешних угроз государству, помимо уже традиционно прописавшейся там России, впервые был назван «китайский шпионаж».

Вслед за этим последовало заявление тогдашнего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса. К слову, еще в апреле 2018 года он встречался со своим китайским коллегой Ли Кэцяном и говорил ему, что Литва рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества, на расширение контактов и кооперации в финансовой, инфраструктурной и гуманитарной сферах, на рост экспорта в Китай своей земледельческой и животноводческой продукции. Но прошло менее года – и Сквернялис заговорил совсем по-другому, призвав тщательно проверять инвестиции китайских компаний.

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Сквернялис, правда, признал, что на настоящий момент по-настоящему существенных китайских вложений в прибалтийскую республику нет. Но если бы они, по его словам, были, то к их проверке подошли бы очень ответственно. «Я действительно не думаю, что мы допустили бы, чтобы в наши стратегические и важные для национальной безопасности объекты пришел инвестор, чей авторитет мог бы вызвать даже самые незначительные сомнения», – сказал глава правительства.

Подобные выпады огорошили китайскую сторону. Посольство этой страны выступило с ответным заявлением: «Мы выражаем решительное недовольство и твердое несогласие с этими необоснованными обвинениями». Китай уверяет, что уважает суверенитет и национальную безопасность Литвы и не вмешивается в ее внутренние дела. В Пекине считают «абсурдным и смешным», что службы разведки и безопасности Литвы «полагаются на домыслы и предположения». Вывод о китайской угрозе был назван «непрофессиональным, необъективным и безответственным». В самом деле, как это расценить – недавно литовцы хотели дружить с Китаем, зарабатывать на нем деньги, а теперь что?

Вскоре с инвективами в адрес Китая выступил литовский министр обороны Раймундас Кароблис. Выступая в ходе пресс-конференции, посвященной 15-летию членства республики в НАТО, Кароблис призвал не смешивать китайскую и российскую угрозы. Он сделал умозаключение: «Проблема в том, что мы путаем конвенциональную угрозу России с конкурентной угрозой Китая». По словам министра, Китай опережает соперников в различных сферах экономики и торговли за счет того, что нарушает правила Всемирной торговой организации и не создает возможности конкурировать на равных правах на своем внутреннем рынке. В Китае, само собой разумеется, эти заявления вновь не остались незамеченными.

Интересы хозяина – прежде всего!

В начале мая 2019 года Литва и Китай снова поссорились – на этот раз из-за Тайваня. 80 членов Сейма Литвы подписали письмо на имя генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Они призвали разрешить Тайваню принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения. Члены Сейма в своем обращении подчеркнули, что «Тайвань находится в стратегически важном узле в регионе Индийского и Тихого океанов и потому потребность в профилактике заболеваний здесь чрезвычайно высока». При этом Литва, как и многие другие страны мира, официально не признаёт независимости Тайваня и придерживается политики «единого Китая».

Китай оказался очень недоволен такой инициативой. «Обращение группы членов Сейма, поддерживающих Тайвань, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и грубым нарушением международных норм», – заявили в китайском посольстве. Дальневосточные дипломаты указали, что обращение литовских депутатов противоречит ранее сделанному обязательству Вильнюса не устанавливать никаких официальных связей с Тайванем и наносит ущерб международному имиджу Литвы.

В июле 2019 года президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что, мол, инвестиции Китая в строительство внешнего глубоководного порта в Клайпеде могут навредить национальной безопасности Литовской Республики. В ноябре 2019 года тогдашний министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о возрастающей роли Китая, который может «угрожать» членам НАТО. В феврале 2020-го Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) совместно со Вторым департаментом оперативных служб министерства обороны республики опубликовали ежегодный отчет, из которого следовало, что «самой большой угрозой безопасности» этой прибалтийской республики, наряду с Россией, является и Китай.

Литовские спецслужбы утверждают, что Пекин стремится к технологическим преимуществам, а китайские инвестиции «увеличивают уязвимость других стран и риск потери контроля над инфраструктурой».

Отмечается, что китайские спецслужбы активно используют социальную сеть LinkedIn, чтобы якобы установить контакты с государственными служащими, специалистами по информационным технологиям, сотрудниками оборонного сектора, учеными и экспертами во многих других областях. Для прикрытия они якобы используют «вымышленные компании», от которых тысячи пользователей соцсети получили предложение о работе.

Что характерно, вскоре после публикации этого отчета Литва получила от оскорбленного ею Китая гуманитарную помощь – 20 тысяч масок и 120 тысяч перчаток, так необходимых в условиях разгоревшейся пандемии коронавируса. То была благотворительная акция от компании Huawei и Торговой палаты Китая. После этого литовские политики Жигимантас Павиленис, Аудронюс Ажубалис и Эмануэлис Зингерис высказали свою обеспокоенность тем, что «коммунистический Китай, преследуя свои долгосрочные национальные интересы в Литве», оказывает прибалтийской республике помощь, которая якобы «не критически» воспринимается властью.

И вот теперь, в марте 2021 года, в литовском правительстве сообщили о планах открыть в ближайшее время торговое представительство на Тайване. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул: «Китай решительно против любых официальных контактов других государств с Тайванем. Это касается и Литвы».

Ученый-китаист Николай Вавилов отмечает, что в результате своей политики Вильнюс теряет огромные суммы, тогда как другие страны, наоборот, наращивают товарооборот с Пекином. «Я абсолютно не понимаю, чем руководствуются лидеры Литвы, поддерживая столь далекую от них повестку и во многом надуманные вопросы. Здесь речь идет даже не о миллионных, а о миллиардных потерях для литовской экономики. Литва таким образом постепенно теряет свое будущее и становится изгоем в Балтийском регионе. Потому как Финляндия, Норвегия, Польша и другие страны развивают свои отношения с Китаем», – констатировал Вавилов.

Понятно, что вряд ли ухудшение отношений с дальневосточным гигантом, с которым еще недавно искали дружбы, является личной инициативой литовского руководства. Надо учитывать, что управление Литвой во многом напрямую осуществляется из Вашингтона. Недаром посол США в Литве Роберт Гилкрист заявил, что Вильнюс учтет «исходящие из Китая угрозы». После этого Литва в ноябре 2020-го дала понять, что отказывается от всяческого сотрудничества с Huawei. Ради стремления угодить заатлантическому хозяину, литовские власти готовы жертвовать экономическими интересами собственной страны.

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