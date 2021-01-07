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7 января, четверг  |  Последнее обновление — 19:33  |  vz.ru
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

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Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием Егор Алеев/ТАСС
Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
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    Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

    Вакцина «Спутник V» пугает прибалтийские власти даже своим названием    7 января 2021, 19:00
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Валентин Жуков

    Граждане прибалтийских стран должны умирать от коронавируса, но ни в коем случае не прививаться вакциной российского производства. По крайней мере, такие выводы можно сделать из заявлений политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Между тем тысячи русских жителей этих стран обивают пороги посольств в поисках именно российской вакцины. Есть ли шансы на то, что она им в итоге достанется?

    Еще 11 августа 2020 года президент России Владимир Путин поведал миру о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Уже тогда стало понятно, что страны Прибалтики отнесутся к этому событию как минимум настороженно. «Сегодняшняя новость о вакцине «Спутник V» – это, кстати, тоже один из эпизодов ведущейся уже десятилетия гибридной войны против Запада», – сразу отметил в своем блоге в Facebook зампредседателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    В связи с этим публицист Федор Гусев не преминул заметить, что логика политика поражает цинизмом. «Вместо того, чтобы приложить максимальные усилия к тому, чтобы как можно скорее обеспечить вакцинацию жителей Эстонии, тем самым защитив их от болезни, которая ежедневно в мире уносит здоровье тысяч людей и уже значительно подорвала экономику прибалтийской республики, Михкельсон видит в изобретении российских ученых угрозу своей стране и западному миру в целом. То есть любая положительная новость из России – это угроза? Можно не сомневаться, что, если бы первая в мире вакцина была изобретена в США, тот же Марко Михкельсон возносил бы эту страну до небес, считая ее спасительницей человечества», – саркастически пишет Гусев.

    Но, может быть, подобный взгляд на вещи – это частное мнение отдельного эстонского политика? Нет, почти сразу же власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину не готовы. Оппозиционный портал Tribuna.ee поинтересовался причинами такого решения у чиновников государственного Департамента лекарственных средств. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу ни в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя.

    Позже эстонский премьер-министр Юри Ратас подтвердил: российскую вакцину государство закупать не намерено. «Назло соседу отморожу себе уши? А антитела, которые появятся у тех, кто самостоятельно сделает прививку в России, будут признаны недействительными? Или потребуют проведения обязательной повторной вакцинации демократической вакциной?», – иронизировал редактор Tribuna.ee Родион Денисов.

    Высказали недовольство и другие представители русской общины Эстонии. «Эстония откажется от первой в мире вакцины от коронавируса. Эта вакцина будет производиться в России, а значит, вместе с ней в нашу свободолюбивую кровь попадет вирус мракобесия и тоталитаризма», – с сарказмом написал редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

    Интернет-комментаторы отмечали, что для эстонских властей может быть неприятно уже само название российской вакцины – «Спутник V». Ведь в конце 2019 года эстонские власти угрозами и шантажом добились прекращения работы действовавшей в Таллине редакции российского информационного портала «Sputnik Эстония».

    «Нарушать местные законы мы бы не хотели»

    В декабре посол России Александр Петров в своем письме на имя генерального директора эстонского Департамента здоровья Юллара Ланно сообщил: «К нам поступает немало обращений от проживающих в Эстонии граждан – по поводу возможности вакцинироваться именно российским препаратом». Посол добавил, что если Эстония заинтересуется приобретением вакцины «Спутник V», то Таллин может связаться по этому поводу с Российским фондом прямых инвестиций.

    В ходе пресс-конференции в Таллине, посвященной итогам 2020 года, посол поведал: «Нас спрашивают, как можно было бы провести вакцинацию российским препаратом. Сколько конкретно было обращений? Могу сказать точно, что речь идет о десятках. Даже были обращения от предприятий, количество работников которых насчитывает не одну сотню. Но сказать на этот счет ничего определенного мы не можем. Пока мы знаем, что в Эстонии предпочитают ориентироваться на европейские препараты. Если Еврокомиссия одобрит российскую вакцину, то можно будет рассматривать возможность ее использования и в Эстонии».

    По словам Петрова, вплоть до получения соответствующего вердикта Брюсселя применение российской вакцины на территории Эстонии является незаконным. «А мы бы нарушать законы Эстонии не хотели», – так ответил дипломат на вопрос о том, будет ли посольство РФ рассматривать возможность вакцинировать в своем здании хотя бы проживающих в Эстонии российских граждан. Странный ответ, хотя бы потому, что по всем международным соглашениям посольство является территорией России, а не Эстонии, и на территории посольства действуют российские законы – это и есть экстерриториальность дипломатических представительств. 

    В Эстонии насчитывается свыше 85 тыс. постоянно проживающих граждан РФ. Это те местные русские, которым независимая Эстония в начале 90-х отказала в своем гражданстве – и тогда они решили взять гражданство исторической родины. Теперь эти люди хотели бы привиться именно российской вакциной.

    «Насколько вообще реальная такая постановка вопроса? У нас в посольстве всего один врач. Работы у него хватает. Мне трудно представить, что даже при условии согласия проведения вакцинации на территории посольства России один человек с этим бы справился. Но, возможно, что после разрешения на ее применение появятся и другие возможности. Мы такие вопросы ставим перед Москвой», – отметил Александр Петров.

    Одним из преимуществ российской вакцины, по словам посла, является то, что ее не нужно перевозить при температуре –70 градусов. «Достаточно соблюдение температурного режима в районе 8 градусов», – пояснил Петров. Но ладно российский дипломат – высокие достоинства вакцины «Спутник V» подтвердил и профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. По его мнению, «Спутник V», как минимум, ничуть не хуже разрекламированной в ЕС вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. «Нет никаких оснований говорить, что российская вакцина хуже, чем препарат AstraZeneca. Вопрос в том, как организован производственный процесс, как проводилось тестирование, какие данные собраны и ходатайствовали ли на основании этих данных о лицензии на использование. Различие заключается в том, что вакцине AstraZeneca используется аденовирусный вектор шимпанзе, а в российском «Спутнике V» – два разных аденовирусных вектора человека», – отметил Меритс.

    Публицист Сергей Орлов заостряет внимание на том, что Меритс – авторитет с мировым именем. Он цитирует эстонскую газету Postimees («Почтальон»): Андрес Меритс является единственным эстонцем, посетившим за год до пандемии ту самую лабораторию в Ухани, откуда якобы пошел коронавирус. «У этой лаборатории – самый высокий, четвертый уровень биобезопасности. Построена в 2017 году. В подготовке ученых Китаю помогала Франция. Всего в мире около 30 таких лабораторий. В 2018 году Меритс дважды ездил в Ухань – на научную конференцию и на обсуждение китайского предложения приехать и заниматься наукой в Ухани. Китайский институт вирусологии предлагал грант за переезд эстонской исследовательской группы в Ухань. Но пока шло обсуждение, началась пандемия. Кстати, эстонский профессор не верит, что лаборатория в Ухани является источником инфекции. По его словам, обязательно надо выяснить, откуда коронавирус распространился среди жителей Уханя», – пишет Орлов.

    29 декабря по теме российской вакцины высказался и известный в Эстонии врач Аркадий Попов. Он до недавнего времени возглавлял кризисный штаб по борьбе с коронавирусом, а с декабря занял должность председателя правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. Попов был признан в Эстонии «гражданином 2020 года» за большой вклад в борьбу с коронавирусом. «Если российская вакцина пройдет регистрацию в ЕС и будет допущена к использованию Европейским департаментом по лекарствам, никаких ограничений быть не должно», – сказал Попов изданию Postimees.

    Латыши и литовцы против

    Похожая ситуация, кстати, возникла и в Латвии. На днях генеральному консульству России в Даугавпилсе пришлось ответить на многочисленные обращения проживающих на территории консульского округа граждан РФ и представителей местных СМИ по вопросу возможного вакцинирования от Covid-19 вакциной «Спутник V». Дипломаты пояснили: «Проведение вакцинации в генеральном консульстве в ближайшей перспективе не представляется возможным. Это обусловлено тем, что для такой процедуры необходимы специально оборудованные помещения и квалифицированные специалисты в области здравоохранения. Консульство же, равно как и другие российские загранучреждения в Латвии, не располагает ни техническими возможностями, ни штатными ресурсами, необходимыми для проведения вакцинации граждан России, проживающих в стране».

    В российском консульском учреждении добавили, что организовать выезд российских медицинских специалистов с целью проведения вакцинации многочисленных граждан РФ, проживающих в Латвии, также «весьма проблематично и едва ли реализуемо на практике». В связи с этим было упомянуто «неоднократно публично озвученное скептическое отношение Латвии к этой российской разработке», а также «нерешенность вопросов сертификации российских противовирусных вакцин и их свободного использования на территории Латвии».

    Латвийский политолог, совладелец агентства общественных отношений Mediju tilts Филипп Раевский подтверждает, что на рынок этой страны российской вакцине не попасть. «На латвийский рынок, я думаю, нет шансов. Потому что это зависит от регуляции на уровне ЕС. Если Россия сертифицирует эту вакцину на европейском уровне, тогда, возможно, будет шанс. Но, я думаю, отдельно на латвийский рынок, переступив европейскую систему регулирования и систему безопасности – невозможно», – объяснил политолог.

    В Литве вопрос приобретения российской вакцины даже не ставится. «Причина, как вы сами догадываетесь, одна. Носит она политический характер.

    С 2016 года отношения между Вильнюсом и Вашингтоном последовательно охлаждались из-за непопулярных в Литве инициатив президента Дональда Трампа. Со сменой хозяина Белого дома появился шанс восстановить трансатлантические связи в прежних масштабах. Как вы в нынешних геополитических обстоятельствах представляете себе готовность Литвы и других стран Балтии закупать российскую вакцину? Такой шаг противоречит возрождающимся надеждам на США и правилам большой антироссийской игры, в которой у прибалтов четко прописаны специфические задачи», – объясняет литовский журналист Анатолий Иванов.

    При этом, как он отмечает, коронавирус добрался уже до верхов литовской власти. «Президент Гитанас Науседа несколько раз тестировался на коронавирус после контактов с заболевшими. В парламенте болеют спикер Виктория Чмилите-Нильсен, ее однопартиец из «Движения либералов» Викторас Пранцкетис и еще несколько депутатов. Covid-19 отправил в изоляцию фракцию либералов в полном составе, а в здании Сейма пришлось развернуть мобильный пункт для сдачи экспресс-тестов. Наверняка в стране нет ни одного государственного института, вуза, школы, спортивного коллектива, который бы зараза миновала. Болеют актеры, музыканты, художники. Все мучаются в большей или меньшей степени», – констатирует Иванов.

    В той же Литве и в Латвии власти вводят драконовские меры карантина – комендантский час, ограничение передвижения между регионами. На эти меры приходится идти, так как местные системы здравоохранения, ослабленные проведенным в предыдущие годы сокращением больниц и оттоком медиков в богатые страны, не справляются с притоком больных. В последние дни в регион начали ввозить западную вакцину – но это лишь самое начало процесса, конца-края которому не видно. Люди продолжают заражаться и умирать. Но российская вакцина по-прежнему для них недоступна.


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