Как наказать Латвию за гонения на российские СМИ

Еще не так давно Латвия умоляла Москву не забирать полностью транзит из Прибалтики – а всего через несколько дней в стране арестовали журналистов, вся вина которых заключалась лишь в сотрудничестве с российской прессой. Судя по реакции из России, происходящее может окончательно изменить политику Москвы к происходящему в прибалтийских странах.

Борьбу с российской прессой Латвия ведет уже много лет. Например, в июне 2020 года латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить на территории страны семь телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today. Как пояснили в NEPLP, это было сделано, так как данные каналы «пребывают под фактическим контролем и единоличным надзором российского пропагандиста Дмитрия Киселева», находящегося под санкциями ЕС. Речь идет о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются «самыми влиятельными каналами ведущейся Россией в странах Запада пропаганды».

Председатель NPLP Ивар Аболиньш заявил: «Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Таким программам нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе». А позже глава латвийского регулятора заявил о возможности принятия решения ограничить на территории страны трансляцию телеканала «Россия-РТР». Заметим, что никакие другие страны Евросоюза, кроме прибалтийских, никаких санкций против РТ в целом не вводили.

Интересно, однако, другое обстоятельство, неприятное на этот раз для самой Латвии. В конце ноября латвийское Минсообщения отправило отчаянное письмо в Москву – латыши жаловались, что Россия, последовательно выводя свой транзит из Прибалтики в собственные порты, поставила «Латвийскую железную дорогу» в отчаянное положение.

Это вызвало язвительный отклик председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова. По мнению Пушкова, все получилось совершенно справедливо. «Латвия так упорно, настойчиво и демонстративно рвала все связи с Россией, с таким упоением нападала на нас в ОБСЕ и ПАСЕ, так увлеченно вкладывалась в любую затею западного альянса, нацеленную на ухудшение отношений с Москвой, что Россия должна была на это отреагировать – и начала реагировать задолго до украинского кризиса. На что рассчитывали в Риге - непонятно. Полагаю, просто не думали о последствиях своей политики и риторики. И получили то, что не могли не получить. Если же у латвийских министров и экономистов есть вопросы, пусть адресуют их главе МИД Латвии – горячему стороннику политической войны с Россией. Может быть, он найдет грузы для латвийских железных дорог и рижских портов», – с иронией пишет Пушков.

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Затем свой ход в политическом противостоянии с Россией сделала уже Латвия. 3 декабря в Риге арестовали шестерых журналистов (известны имена четырех из них – Алла Березовская, Андрей Яковлев, Андрей Солопенко и Владимир Линдерман) и фотографа Сергея Мелконова. Они сотрудничали с порталами «Sputnik Латвия» и lv.Baltnews.com, входящими в структуру Международного информационного агентства «Россия Сегодня». У журналистов изъяли всю компьютерную технику, завели на них уголовные дела и выпустили – под подписку о невыезде.

Основание – работников пера обвиняют не менее чем в «нарушении режима санкций, введенного Европейским Союзом против Российской Федерации». Дело в том, что МИА «Россия сегодня» возглавляет Дмитрий Киселев – а тот как физическое лицо находится под персональными санкциями ЕС. На само МИА «Россия сегодня», как на юридическое лицо, санкции не распространяются. Теперь предстоит судебный процесс – и журналистам, виновным в том, что зарабатывали на хлеб, сотрудничая с российскими изданиями, грозит до четырех лет тюрьмы.

«Кафкианский абсурд»

По словам главного редактора lv.Baltnews.com Андрея Старикова, уголовные дела против журналистов – результат длительной подготовки латвийских спецслужб, которые отрабатывают общую для всей Прибалтики схему по вытеснению российских СМИ. Как выяснилось, данные дела были заведены еще 16 января 2020 года, практически сразу после насильственного закрытия в Таллине редакции портала «Sputnik Эстония», и пробыли целый год в разработке. Это указывает на систематический характер репрессий в отношении русских журналистов в Прибалтике. «Если понимать хоть немного ресурсы латвийской охранки, то провести семь обысков единовременно – это большая задача. Там ограниченный кадровый состав – надо все организовать, спланировать», – пояснил Стариков.

Латвийские спецслужбы выбрали способ давления на русских представителей СМИ через сторонние банковские структуры: например, они сумели заблокировать платеж одному из авторов Baltnews даже через лондонский банк.

Кроме того, была организована попытка забанить страницу портала в Facebook, который находится в юрисдикции США. «Прибалтика – это площадка по апробации, выдумке и разработке каких-то юридических механизмов, чтобы изгнать российские государственные СМИ (Sputnik, RT) из Запада в целом (из Европы, США и так далее). Это полигон. Прибалтика часто была полигоном по отношению к русским, к российским организациям, к российским деньгам (банковские чистки), а сейчас – к российским СМИ», – заключил Стариков. Другими словами, в скором будущем приходится ожидать новых недружественных шагов.

В свою очередь, политолог Александр Носович отмечает, что дела на журналистов завели вовсе не за то, что те распространяли какую-либо ложь – а просто за сотрудничество с «вражескими» изданиями. «Каким бы кафкианским абсурдом ни звучали подобные обвинения, для Прибалтики они не новы. В Эстонии в прошлом году по точно таким же основаниям разгромили офис "Sputnik Эстония". Пишущим для российского СМИ журналистам закрыли счета в местных банках и угрожали им штрафами и тюремными сроками, если эстонцы и эстонские русские не прекратят "нарушать режим санкций" и продолжат отношения с "пропагандой Кремля".

В этом году Латвия и Литва использовали тот же повод для атаки на Russia Today. Страны Балтии заблокировали вещание нескольких телеканалов группы на том основании, что они связаны с Дмитрием Киселевым. Хотя телеканал RT и МИА «Россия сегодня» – разные юридические лица, и главный редактор RT Маргарита Симоньян под санкциями ЕС не находится. Но ведь беспредел не нуждается в убедительных обоснованиях», – пишет политолог.

Он также напоминает, что репрессии против русскоязычных журналистов давно стали для Прибалтики нормой, причем в первую очередь именно в Латвии.

«Предыдущее крупное обострение у латышских "гэбистов" случилось два года назад, когда нескольким известным деятелям русской общины Латвии были предъявлены обвинения в "преступлениях против государства". "Преступления" состояли в том, что Владимир Линдерман, Юрий Алексеев и Александр Гапоненко боролись за русские школы и прямо говорили о дискриминации в Латвии русскоязычных», – напоминает эксперт. К слову, после нескольких лет тюремного процесса и четырехмесячного тюремного заключения упомянутого пожилого ученого-экономиста Александра Гапоненко приговорили к году условно и к двум годам полицейского надзора – за серию постов в «Фейсбуке», в которых тот отрицательно высказывался о пребывании американских войск в Латвии.

В самой Риге уверяют, что никакого наступления на свободу слова они не ведут. Когда в Сейме Латвии состоялись дебаты комиссии по иностранным делам, депутат от оппозиционного «Согласия», журналист Николай Кабанов задал вопрос в лоб главе МИДа Эдгару Ринкевичу: как расценивать гонения на русскоязычных работников прессы? Ринкевич ничтоже сумняшеся ответил: «Те действия, что правоохранительные учреждения осуществляют в отношении конкретных персонажей, которых вы упомянули, не связаны ни с ущемлением свободы слова, ни с чем-то другим. Они прямо связаны с применением санкций Европейского Союза. Латвия ни расширяла, ни интерпретировала эти санкции. Мы консультировались с Европейской комиссией. Европейская комиссия ясно указала те параметры, при которых положено применять санкции».

Повод для ответных мер

Вскоре выяснились еще некоторые небезынтересные подробности. Оказалось, что латвийские спецслужбы минувшим летом действительно спрашивали Еврокомиссию, как можно трактовать санкции против России. И ответ им дал еврокомиссар Валдис Домбровскис – бывший премьер-министр Латвии, ныне зампредседателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Он предложил применять и трактовать персональные санкции максимально широко. В подписанном Домбровскисом письме указывается, в частности, что никто не должен сотрудничать (принимать на работу или предоставлять услуги) с юридическими лицами, контролируемыми людьми, подпадающими под санкции. Надо полагать, именно этот ответ и развязал руки латвийским спецслужбам, начавшим охоту на журналистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за продолжающегося притеснения российских СМИ со стороны властей Латвии Москва вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер. В свою очередь Госдума России выступила с обращением к парламентам европейских государств – с призывом осудить нарушения принципа свободы слова со стороны властей Латвии и высказаться против применения цензуры в политической борьбе. Госдума подчеркивает, что «политика латвийских властей, направленная на ущемление интересов так называемых неграждан и национальных меньшинств, фактическое уничтожение русскоязычного образовательного пространства», а также героизация нацистских преступников и их приспешников «сопровождаются неприкрытым нарушением прав на свободу слова и воспрепятствованием осуществлению журналистами их профессиональной деятельности».

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) напомнил, что русским журналистам в Латвии вменяется статья Уголовного кодекса, которая может иметь последствие, а именно –реальные сроки заключения под стражу. «Если это произойдет, мы от ЛДПР будем требовать ареста всех латвийских журналистов на территории Российской Федерации. И будем требовать обмена журналистов между нашими странами. Потому что такого гадкого и мерзкого отношения к нашим журналистам мы не простим никак», – предупредил Свинцов.

Тем временем, российские компании продолжают снижать поставки товаров через прибалтийские порты. В попытке спасти транзит экс-глава МИД, МВД и Минобороны Латвии Валдис Кристовскис призвал власти подать жалобы на Россию в Брюссель.

Дополнительные санкции, по мнению Кристовскиса, должны вынудить Москву вернуться к прежней политике перевалки грузов. Александр Носович полагает, что вряд ли это Риге чем-то поможет. По его словам, инцидент с русскими авторами произвел на Москву такое впечатление, что Латвии этого не забудут и не простят.

По мнению Носовича, латвийский прецедент может стать толчком для пересмотра политики России в Прибалтике. «Сколько бы в Риге ни давали понять, что облава на своих граждан и неграждан – это сугубо внутреннее дело Латвии, а с Москвой она с удовольствием готова обсудить, например, возвращение российского грузопотока – не вышло. Тот факт, что в Латвии не просто преследуют русскоязычную интеллигенцию, а преследуют за то, что эти люди честно, открыто и законно писали для российских государственных СМИ, вывел Москву из себя. Если в Риге кто-то рассчитывал таким нетривиальным ходом поднять ставки и добиться переговоров о возвращении в латвийские порты хотя бы части латвийского транзита, то результат получился обратный. Никаких переговоров с Латвией по какому бы то ни было вопросу после возбуждения уголовных дел на русских публицистов за то, что высказывали в российских СМИ свое мнение, вовсе не будет», – полагает политолог.

Какими же могли бы быть ответные действия России в ответ на демарши Латвии?

«При нынешней мировой и региональной конъюнктуре у Москвы появилось окно возможностей, чтобы не ограничиваться резкими заявлениями, а предпринять реальные жесткие меры, чтобы принудить власти Латвии прекратить произвол и соблюдать права человека. Истошный визг, который поднимет при этом официальная Рига, будет России выгоден. Чем истошнее будет этот визг, тем до более широкой аудитории на Западе дойдет потрясающая информация о происходящем в Латвии. О том, как там вытащили "по беспределу" из десятков людей, сотрудничавших с российскими СМИ, несколько стареньких публицистов и завели на них уголовные дела за "нарушение санкций ЕС"», – заключает Носович.