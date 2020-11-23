Транзитная катастрофа заставила Латвию умолять Россию

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23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
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Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Иногда банан – это просто банан

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    Транзитная катастрофа заставила Латвию умолять Россию

    Латвия хочет и проклинать Россию - и заработать на ней    23 ноября 2020, 19:19
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Андрей Винников

    В Латвии скандал – Министерство сообщения страны обратилось к Москве с просьбой остановить падение транзитного грузопотока через эту прибалтийскую республику. Латвийским чиновникам пришлось объясняться с населением – так что же, Россия больше не враг? «Если мы будем молить, мы только унизимся [перед Россией] еще больше», комментирует происходящее экс-президент страны.

    В этом году Латвия столкнулась с падением идущего из России транзитного грузопотока – настолько серьезным, что «Латвийской железной дороге» (ЛЖД) пришлось заняться крупными увольнениями персонала, приступить к распродаже локомотивов и вагонов. Населению государства это падение объясняют двояко – как давним решением России построить свои порты и направить поток через них, так и «экономическими санкциями за оккупацию Крыма и войну в Украине».

    При этом за скобками остается тот факт, что строить свои порты на Балтике Россия начала задолго до 2014 года и начала украинского кризиса. Поскольку государства Прибалтики с самого начала демонстрировали крайне недружелюбное поведение, соревновались в плевках в сторону восточного соседа, подкармливать их было признано нецелесообразным.

    Транзит в обвале

    По итогам такой политики латвийский транзит пребывает сейчас в крайне плачевном состоянии. В октябре была обнародована информация, что латвийских портах за девять месяцев текущего года перевалено 33,197 млн тонн грузов – что на 29,7% (14 млн тонн) меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

    Эта статистика очень напугала латвийские власти – в условиях разрушения унаследованной от СССР крупной промышленности транзит оставался одной из крупнейших статей доходов Латвии. И сейчас этот доход был бы как нельзя более кстати – в условиях системного кризиса, охватившего экономику страны из-за COVID-кризиса и связанного с ним карантина. Однако, сейчас чиновникам латвийского Минсообщения остается лишь обняться и плакать, глядя на свежие цифры.

    При этом латвийских портовиков и транзитчиков особенно пугает снижение поставок угля на главный терминал, предназначенный для этого вида топлива, возведенный на острове Криеву в Риге. Там из запланированных в среднем 118 вагонов в сутки принималось всего 39. Всего же в порты Латвии должны были приходить 850 вагонов, а вместо этого среднесуточный показатель составил 724 вагона.

    Оказавшись в таких условиях, латвийские железнодорожники воззвали к России за помощью. В распоряжение телепрограммы Neka personiga попало письмо, которое свидетельствует о том, что «Латвийская железная дорога» продолжает с надеждой посматривать в сторону России.  Это послание отправил помощнику министра транспорта РФ Юрию Петрову заместитель госсекретаря Министерства сообщения Улдис Рейманис. И Петров и Рейманис состоят в межгосударственной рабочей группе, занимающейся вопросами транспорта.

    Экс-президент Латвии: унижения перед русскими нам не помогут

    В своем послании латыш жалуется российскому коллеге, что существующая ныне длительная бюрократическая процедура таможенного оформления «драматически» уменьшает объем грузов, идущий через латвийскую границу. Соответствующая схема заключается в том, что сначала клиент размещает заказ. Затем список заказов обрабатывается структурой РЖД «Центр корпоративных транспортных услуг», потом согласовывается Минэкономразвития и Минтрансом – а после следует окончательное заключение РЖД. 

    «Так, в октябре российская сторона не согласовала 94% от запрошенного количества угольного груза – клиенты хотели получить в порты Латвии более 4800 вагонов с углем, но было согласовано только 279. В ноябре не было согласовано 100% запрошенного объема, что означает полное прекращение доставки угольных грузов», – рассказали в латвийской телепередаче. Там утверждают, что ранее стороны заключили неформальный договор о том, что россияне не будут препятствовать грузопотоку в порты Латвии – ради «поддержания единой инфраструктуры железнодорожной сети и возможности использования резервных мощностей». И теперь латыши чувствуют себя обманутыми.

    Правительство Латвии неоднократно требовало от ЛЖД, чтобы там искали себе новых перевозчиков грузов, с Россией не связанных.

    Но это весьма трудновато – хотя бы в силу одного лишь географического положения Латвии. Как поведали в Neka personiga, руководство «Латвийской железной дороги» в пику своим же обещаниям искать новых поставщиков в других странах мира еще недавно встречалось с представителями РЖД – для обсуждения возможного развития нового направления грузовых перевозок из Калининграда в Санкт-Петербург. Латвийцы уже выполнили расчеты по проекту, началось согласование, но потом российская сторона порекомендовала РЖД не участвовать в нем – как считают в Латвии, «по политическим соображениям».

    Латвийский министр сообщения Талис Линкайтс контактов с россиянами отрицать не стал. Он объясняет, что при том отчаянном положении, в котором оказалась местная железная дорога, с Россией, хочешь не хочешь, нужно пытаться как-то договариваться. «Мы заинтересованы в том, чтобы такие перевозки были, чтобы наша инфраструктура была загружена. Поэтому мы делаем все возможное, используя различные каналы, чтобы эти планы стали реальностью. Это наше общее дело, это потребность латвийского государства для обеспечения работы железнодорожной инфраструктуры», – пояснил Линкайтс.

    Однако, такой подход вызвал резкие возражения у президента Латвии Валдиса Затлерса, руководившего государством с 2007-го по 2011 годы. Затлерс считает, что письма с мольбами в любом случае не помогут, так как речь идет о давно оформившейся политике РФ. «Российская политика формировалась не вчера и не в прошлом году, а лет пятнадцать назад. И было ясно, что постепенно через Латвию будет проходить все меньше и меньше грузов, а может, и вовсе не будет. Если мы будем молить, мы только унизимся еще больше. И никакого положительного эффекта для того, кто слаб и молит, чтобы что-то дали – не будет», – подчеркивает Затлерс.

    Но латвийская телепрограмма утверждает, что письмо Рейманиса в Москву предварительно было согласовано с Министерством иностранных дел и посольством Латвии в России. Журналисты потребовали объяснений у главы МИДа Эдгара Ринкевича. Их удивление понятно – Ринкевич всегда считался одним из главных антироссийских «ястребов» в руководстве Латвии, он постоянно подчеркивает, что с Москвой нужно говорить крайне жестко и не идти ни на какие компромиссы, всячески оскорбляет Россию. Но тут вдруг Ринкевич сказал, что, дескать, надобно «отделять политические дискуссии с Россией по вопросам истории, Крыму и Украине от практических вопросов, которые должны решаться на уровне министерств сообщения».

    В разговоре с телевизионщиками Ринкевич отверг обвинение в проведении «двух внешних политик». Вместо этого, по его словам, в отношениях с Россией надо практиковать «принцип двух подходов». Министр разъяснил: «Там, где у нас принципиальные вопросы, там и принципиальная позиция. Но есть и возможность увидеть, как сотрудничать, не нарушая этих политических принципов. Я думаю, что мы должны быть достаточно уравновешенными».

    Этот принцип понятен. С одной стороны, Рига желает осыпать россиян оскорблениями, обвинять в «агрессии против Украины и Грузии», требовать «возврата Крыма», принимать против РФ собственные санкции и призвать к тому же весь Евросоюз, составлять «черные списки» неугодных россиян, требовать «компенсации за советскую оккупацию», запугивать собственное население байками о скором нападении России. С другой, латыши проявляют искреннее недовольство тем, что россияне не желают сотрудничать со столь недружественным государством и выводят из него свой транзит. Вы что это, русские, никак обиделись? Да не обращайте внимания – брань и плевки на вороту не виснут, а ваши грузы нам ох как нужны для поддержания штанов!

    Бизнесмены в отчаянии

    Но этим суть скандала не исчерпывается. Как сообщает Neka personiga, было и еще одно письмо, которое, написали россиянам бизнесмены, работающие в порту Риги. Однако, поскольку составлено это второе послание было в совсем уж униженном тоне, согласования в дипломатических коридорах оно не прошло – посол Латвии в России Марис Риекстиньш, как выразились в телепрограмме, «сорвал стоп-кран». В свою очередь, и Ринкевич признал, что тон рижских бизнесменов был не просто просительным, но и «просто неприемлемым для суверенного государства». Глава МИДа пояснил: «Циркулируют всевозможные идеи, есть компании и предприниматели, которые думают, что по-прежнему достаточно политически преклониться, поцеловаться и бизнес продолжается. Эти люди, вероятно, застряли в начале 90-х».

    По мнению же Затлерса, «единственный путь для Латвии – более тесная интеграция в Европейский Союз». Направление же «восток-запад», как он считает, «считается законсервированным до тех пор, пока его не смогут восстановить». Как добавил экс-президент, «надежда на одного клиента всегда приводит к краху в какой-то момент».

    В данном случае, Валдис Затлерс выразил надежду всей латвийской элиты – экономическое взаимодействие с Россией можно будет восстановить, когда там придет к власти правильное «демократическое правительство».

    А до этого момента простому латвийскому гражданину стоило бы затянуть пояса – высшее чиновничество зарплату себе повышать не забывает в любом случае. «У правящего класса Латвии есть более надежный, чем транзит, источник финансовых поступлений: русофобия. Пока длится холодная война между Западом и Россией, коллективный Запад не бросит маленького, но гордого союзника умирать в нищете. Сумма, которую Латвия получит в ближайшие годы из европейских фондов, достаточна велика», – констатирует латвийский оппозиционный активист Владимир Линдерман.

    В свою очередь, оппозиционный латвийский публицист Илья Козырев отмечает: «Сокращение транзита и нарастающий кризис железной дороги безусловно беспокоит финансово-экономический блок правительства. И улучшать отношения с Россией правительство Латвии готово в любой момент – при условии согласия Москвы встать на точку зрения Риги по всем вопросам, в первую очередь по историческим и политическим. Здесь еще помнят времена, когда можно было делать любые гадости России и русским в Латвии – и при этом беспрепятственно увеличивать за счет РФ транзит, торговлю, туризм, банковские и прочие услуги. Искренне надеюсь, что линия России на максимальное сокращение латвийского (и в целом прибалтийского) транзита, уменьшение объемов торговли с Прибалтикой есть вопрос не только экономический – вертикальная интеграция, импортозамещение и вот это вот все – но и политический».

    Но тут есть, по словам Козырева, и один важный нюанс. «Дело в том, что такая позиция России бьет и по русским Латвии. Скажем, последние сокращения на "Латвийской железной дороге", когда была уволена четверть (!) сотрудников, сильно ударили по низовым техническим работникам, среди которых много русских – и в меньшей степени ударил по административному аппарату, где преобладают латыши. Оказалось бы неплохо, если успешная торговля и транзит с Россией была бы поставлена в зависимость от трудоустройства национальных меньшинств. То есть предприятия, где нацменьшинства составляют большинство среди работников, администрации и владельцев, получали бы, соответственно, больше возможностей на российском рынке», – предлагает Козырев. К слову, он в свое время «заработал» арест и уголовное дело – когда призвал русских латвийцев участвовать в акции «Санкционный смотритель»: собирать на предмет передачи в Россию данные на латвийских бизнесменов, спонсирующих националистических политиков.


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