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6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Латвия готовится сражаться с Россией

Латвийское правительство активно пропагандирует свои вооруженные силы Ints Kalnins/Reuters
Крайне активную военную пропаганду ведет ближайший сосед России в Прибалтике – Латвия. Страна не только наращивает военные расходы, но и настойчиво продвигает идею обороны от «российских захватчиков». Учения проводятся не только для вооруженных сил, но и для добровольцев и даже для обычных граждан страны. Как латвийцев приучают к мысли о «российской агрессии»? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Новая этика – это этика беспредела без границ

Алексей Алешковский, сценарист
Я тут впервые в жизни столкнулся с зоошизой, о которой раньше имел чисто теоретическое представление. Ассортимент моих мнений о человечестве, и так не особо пасторальный, пополнился новым поводом для мизантропии. История очень показательная. Подробности...
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Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...
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Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...
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Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

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11:04

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    Латвия готовится сражаться с Россией

    Латвийское правительство активно пропагандирует свои вооруженные силы    6 ноября 2020, 11:28
    Фото: Ints Kalnins/Reuters
    Текст: Андрей Винников

    Крайне активную военную пропаганду ведет ближайший сосед России в Прибалтике – Латвия. Страна не только наращивает военные расходы, но и настойчиво продвигает идею обороны от «российских захватчиков». Учения проводятся не только для вооруженных сил, но и для добровольцев и даже для обычных граждан страны. Как латвийцев приучают к мысли о «российской агрессии»?

    Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии объявили, что хотят привлечь в нынешнем году в свои ряды больше новобранцев. С этой целью латвийские военные начали специальную кампанию с призывом присоединиться к механизированной пехотной бригаде НВС. «Обычно мы рекрутируем до 700 человек в год. Заявок больше, в этом году попасть хотели, если не ошибаюсь, около 1600, но приняты были около 700. Мы к этому количеству хотим еще как минимум 500 добавить, а по факту принять можем до 1000», – рассказал командир механизированной пехотной бригады НВС Сандрис Гаугерс.

    Как долго Рига сможет защищаться?

    НВС попросили о помощи известных в обществе Латвии людей: они будут рассказывать о буднях военнослужащих, чтобы привлечь потенциальных добровольцев. В частности, планируется изменить популярное мнение, что военным может стать только физически сильный человек. «Интерес жителей Латвии к службе в армии растет – и в этом году число заявок на службу выросло на 35%», – рассказал Латвийскому телевидению командующий Национальными вооруженными силами генерал Леонид Калниньш. Генерал доволен тем, что число рекрутов увеличивается. В то же время он отмечает, что в НВС все еще много свободных мест. «Мы примем всех. Пусть подают хоть несколько тысяч заявок», – заверил военачальник.

    Зачем латышам увеличивать численность своей армии? Ответ на это даст любой сознательный гражданин страны: агрессивная Россия может вторгнуться в любую минуту, в Кремле спят и видят, как захватывают страны Прибалтики. Военные учения в Латвии проходят практически беспрерывно, а этой осенью, даже невзирая на пандемию коронавируса, серия маневров под общим названием Namejs-2020 приняла особый размах. Военные вошли в такой раж, что перенесли свои игрища прямо на территорию столицы – учения на улицах Риги продолжались в течение всего сентября и начала октября. В городе тренировались бойцы 1-й рижской бригады «Земессардзе» – это государственное добровольческое ополчение, где желающие овладевают солдатскими навыками в свободное от основной работы время.

    Помимо столицы, Namejs-2020 (названный, кстати, по имени средневекового латышского вождя, сражавшегося с немецкими крестоносцами) охватил практически всю Латвию. Цикл учений проводился в двух фазах: в августе и первой половине сентября – тренировка по противодействию «гибридным угрозам», во второй половине сентября и начале октября – сценарий действий при «угрозах, создаваемых обычным оружием». Всего до 4 октября в едином цикле учений приняли участие семь тысяч военнослужащих.

    Как в Риге тренировались биться с «российскими агрессорами»

    В октябре журналист Янис Вингрис опубликовал на портале Tvnet.lv, придерживающемся провластной позиции, статью с кричащим названием «Как долго Рига сможет защищаться в случае войны?». Журналист, которого военные посвятили в свою «кухню», изложил план обороны от «российской агрессии» – так, как это видит латвийский генералитет. Проходящие учения «Меч-2020» были посвящены как раз отработке плана по отражению потенциального нападения России.

    «Захватчики перешли границу Латвии с Литвой и Россией и после нескольких дней боев с мотострелковой бригадой сухопутных войск достигли Риги. Сейчас осада выстроена на всей границе окружной дороги вокруг Риги. На участке окружной дороги Балтэзерс – Саулкалне сейчас находятся вражеские силы, которые пришли со стороны Видземе, а на участке окружной дороги Саласпилс – Бабите вражеские войска приближаются со стороны Бауски.

    Следующая очевидная цель противника – покорить Ригу. С начала вторжения прошло всего 72 часа, и все это время потоки мирных жителей, спасающихся от боевых действий, направляются в сторону Риги. В столице они ищут убежище, всем им нужен кров. Больницы Риги заполнены огромным количеством раненых, в городе нарушена связь, прекращена подача электричества, тепла и воды, а также затруднена банковская деятельность. Город с 630 тыс. жителей находится на пороге хаоса», – живописует Вингрис картины воображаемых ужасов.

    На улицах столицы тренировались военнослужащие ВС Латвии, ополченцы-земессарги, запасники, сотрудники министерства обороны и министерства внутренних дел. Во время учений Рига была «заблокирована» по окружной дороге, и противник попытался «прорваться» в столицу. Задача 1-й рижской бригады «Земессардзе» заключалась в том, чтобы попытаться остановить нападавших. «Одной из основных задач 1-й рижской бригады было научиться активировать защитный механизм. Передвигаться по Риге в ситуации войны – сражаться между многоэтажными домами, дворами домов, перемещаться с военной техникой, крупными транспортными средствами, в том числе с применением оружия, которое есть у «Земессардзе»: легких винтовок, тяжелого и противотанкового оружия. Учения впервые прошли по всей Риге – на обоих берегах Даугавы. Многие жители видели солдат и ход учений на улицах Риги», – отмечает Вингрис.

    Жителей призывали не паниковать: мол, в рамках учений используются «шумовые элементы», которые не угрожают жизни.

    «Патроны – холостые, взрывы – пиротехнические, задание – теоретическое. Красный дым – значит, подбит. А точнее – подорвался на мине. По плану маневров на Закюсале латвийские разведчики обнаружили врага, заминировали дорогу, а потом переходят в наступление. По всем флангам. И со стороны телевизионной башни, и с дороги от здания Латвийского телевидения. В этих маневрах участвуют пехота, вертолет воздушных сил, военные и техника союзников НАТО. Но в центре внимания – первая рижская бригада «Земессардзе». То есть добровольцы, которые вот уже неделю отрабатывают военные навыки, оставив дома семьи, работу и учебу», – поведала корреспондент Латвийского телевидения Анастасия Дьяконова.

    В свою очередь журналист Вингрис побеседовал с лейтенант-полковником Айварсом Крюковым, возглавляющим 1-ю рижскую бригаду «Земессардзе». Латвийский офицер призывает взрослое население не отсиживаться в стороне – по его словам, речь идет о свободе страны и выживании народа. «Присоединяйтесь к «Земессардзе», мы научим вас защищать свое учреждение. Мы вооружим и экипируем вас, и в случае кризиса вы сможете помочь нам защитить свое имущество, а у нас будет возможность нейтрализовать противника», – обещает Крюков. Он рассказывает, что его подчиненные тщательно изучили Ригу с военной точки зрения.

    «Шаг за шагом, анализируя улицы и кварталы, структуру зданий, критическую инфраструктуру, мы складываем картину, чтобы понять, что при защите будет важно для нас, а что – для противника», – объясняет командир бригады. По его словам, чтобы оборона проходила скоординировано, важно взаимодействие между армией и гражданским населением, необходимо тесное сотрудничество с муниципальными властями и городскими учреждениями. Все должны сотрудничать и знать свое место в плане гражданской обороны.

    Заодно Крюков объявил, что 1-й рижской бригаде «Земессардзе» нужны дополнительные люди. Хотя командир бригады еще в начале года сообщил, что в этом году требуется тысяча новых ополченцев, но на сегодняшний день изъявили желание взять оружие лишь 400 человек.

    При этом Крюков ссылается на документ под названием «Концепция государственной обороны», в котором отмечается, что «Земессардзе» и «Яунсардзе» (молодежная организация, в которой навыки военного дела преподают школьникам) нуждаются в дальнейшем укреплении, поскольку «эти структуры предоставляют возможность каждому гражданину подготовиться к потенциальным угрозам, не отказываясь при этом от гражданской жизни». В концепции предусмотрено увеличить численность солдат Национальных вооруженных сил до восьми тысяч человек. Кроме того, предполагается, что к 2024 году в рядах «Земессардзе» должно быть 10 тыс. военнослужащих, а к 2027 году – 12 тысяч.

    По словам командира механизированной пехотной бригады сухопутных войск Сандриса Гаугерса, служба в армии – хороший вариант для тех, кто лишился работы из-за пандемии коронавируса. «В то время, когда многие люди в Латвии потеряли работу из-за глобальной пандемии и думают о смене специальности, мы предлагаем рассмотреть возможность военной карьеры. Потому что НВС – стабильный работодатель, который обеспечивает не только конкурентоспособную зарплату начиная с 900 евро на руки, но и социальные гарантии, а также очень широкие возможности карьерного роста», – подчеркнул Гаугерс.

    Чтобы побудить граждан Латвии в возрасте от 18 до 40 лет рассмотреть возможности военной карьеры, НВС проводят информационную кампанию «Будь в форме», во время которой предлагается возможность заглянуть в «повседневную жизнь армии» и познакомиться с возможностями карьерного роста на армейской службе. 22 октября Сейм поддержал во втором чтении поправки, подготовленные министерством обороны к закону о мобилизации – они устанавливают круг лиц, которые не подлежат призыву. В него попали президент государства, должностные лица его канцелярии, министры, все депутаты Сейма, судьи, работники учреждений госбезопасности, сотрудники дипломатических представительств, крупные чиновники.

    В связи с этим латвийский оппозиционный публицист Вадим Авва подчеркивает, что поправки позволяют не стать «пушечным мясом» как раз тем, кто транслирует агрессивную воинственную риторику. «Итак, мобилизации не подлежат: ратующий за прекращение развития Латвии по концепции моста между Западом и Востоком президент Эгил Левитс. Все сотрудники госканцелярии, готовящие эти и схожие концепции и решения. Депутаты Сейма, штампующие антироссийские резолюции и обращения как пирожки. Депутаты Европарламента от Латвии. Все они, кроме Татьяны Жданок, если мы о действующем составе, голосовали за антироссийские резолюции. Министры, госсекретари и прочее высшее чиновничество, разделяющее антироссийский нарратив единодушно. Члены Совета по электронным средствам массовой информации, те самые поощряющие антироссийскую пропаганду в Латвии и запрещающие вещание здесь российских каналов.

    Список не полный, но принцип мы описали ясно. Что важно и характерно – кабмин, согласно этим поправкам, имеет право освобождать от мобилизации, кого посчитает нужным, включая чиновников, госслужащих и бизнес. Этим нужным вряд ли станет ваш сын. Создать законодательные условия и в случае чего послать на войну смердов – времена Англии Тюдоров и Европы эпохи 30-летней войны вернулись куда быстрее ожидаемого»,

    – констатирует Авва.

    Он же, Вадим Авва, приводит факты, свидетельствующие, по его мнению, о том, что Латвия готовится к войне. «Последовательный, с 2004-го, рост военного бюджета. В 2020-м он достиг 720 млн евро, или 2% ВВП. Растет ли в Латвии количество и площадь военных баз? Да. Растет ли, особенно с 2004 года, после вступления в Латвии в НАТО, регулярность учений Национальных вооруженных сил, «Земессардзе», НАТО и всех со всеми? Да. Соответственно: растет ли военная активность вблизи российских границ или границ Союзного государства, то есть латвийско-белорусской, в виде учений, маневров и даже полетов авиации? Да. Растет ли присутствие иностранных военных в Латвии? Да. Между правительствами США и Латвии подписано соглашение, согласно которому Вашингтон может доставлять на территорию Латвийской Республики военное оборудование, не раскрывая цели назначения правительству республики. И разумеется, его использовать.

    К перечисленному добавлю затронувшую почти все общество электронную рассылку подготовленной Минобороны брошюры «Что делать населению в случае кризиса?». Не является ли она нагнетанием тревоги? Особенно, если обратиться к информационному фону и вспомнить – о каком враге этот фон талдычит. Плюс введение в средних школах начальной военной подготовки», – предупреждает эксперт. По его мнению, это те факты, игнорировать которые очень трудно даже при всем желании.

    Еще осенью 2017 года Латвия утвердила в своем законодательстве поправки, которые позволяют гражданам добровольно вступать в резерв Национальных вооруженных сил и пройти специальный курс обучения. Если верить данным опроса, проведенного НВС, в Латвии есть много граждан, которые бы хотели добровольно пройти военное обучение, но не хотят вступать в ополчение «Земессардзе» или становиться профессиональными солдатами. На данный момент на учете латвийской армии числятся семь тысяч резервистов, но, возможно, скоро их станет больше. Пропаганда делает свое дело: многие латыши всерьез поверили, что родина нуждается в защите от «угрозы с востока».


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