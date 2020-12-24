МИД отреагировал на притеснение российских СМИ в Латвии

Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) о том, что республика может ограничить ретрансляции телеканала «Россия-РТР».

«Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства в отношении российских средств массовой информации», – передает заявление Захаровой РИА «Новости».

Москва рассматривает действия Латвии «как очередной случай пренебрежения правами национальных меньшинств и нарушение принципов свободы слова и плюрализма СМИ», – отметила она.

В январе прошлого года NEPLP уже запрещал ретрансляцию программ «Россия РТР».

Напомним, русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

Отметим, что Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня», но при этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.