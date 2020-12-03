На сотрудников Baltnews и Sputnik в Латвии завели уголовные дела

Сотрудникам порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» предъявлены обвинения по уголовной статье о нарушении режима санкций Евросоюза. К журналистам пришли с обысками, с них взяли подписки о невыезде.

Обвинения предъявлены по ст. 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения, пишет Sputnik.

Уточняется, что обвинения предъявлены гражданам в Латвии из-за их работы на МИА «Россия сегодня». «По версии Латвии, Литвы и Эстонии, на МИА «Россия сегодня» распространяются персональные санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году. У сотрудников сайтов прошли обыски, конфискована техника и средства связи. После допросов была взята подписка о неразглашении», – поясняет Sputnik.

Глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков сообщил, что известно минимум о шести журналистах в Латвии, у которых прошли обыски, некоторые не выходят на связь. «Происходит правовой беспредел. За нарушение санкционного режима может грозить до восьми лет лишения свободы или денежный штраф. Масштабы репрессий таковы, что мы понимаем, что (это) не инициатива только Латвии», – приводит слова Старикова радио Sputnik.

Он напомнил, что сегодня Facebook заблокировал страницу Baltnews, не указав причину этого решения, а на днях контрагент портала в Лондоне не смог получить деньги из-за заморозки счета.

В постпредстве России при ОБСЕ заявили, что действиями в отношении сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия Рига грубо нарушает обязательств ОБСЕ по свободе слова.

Похожая ситуация произошла в конце прошлого года в Эстонии, где сотрудники «Sputnik Эстония» получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Обосновывались эти действия санкциями ЕС от 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.