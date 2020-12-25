Детскую больницу в Риге раскритиковали из-за русского языка

Врач Линда Раутиаинен раскритиковала Рижскую детскую больницу за набор сотрудников со знанием русского языка.

Девушка прикрепила объявление с вакансией, где в требованиях помимо латышского языка указано «хорошее знание русского языка, а также желательно английского языка».

«Печально, что моя любимая @bernuslimnica (Детская клиническая университетская больница в Риге) в 2020 году все еще просит от новых работников «хорошего знания русского языка», – передает РИА «Новости» сообщение Раутиаинен.

Сама женщина эмигрировала из Латвии и сейчас проживает в Финляндии.

Позже медик попыталась объяснить свою позицию, добавив, что причиной ее недовольства является не русский язык, а то, «что из этого объявления получается, что все остальные, подходящие по образованию и желающие работать в больнице, не будут приняты на работу, если у них не будет хорошего знания русского языка».

Однако не все комментаторы разделили мнение медика из Финляндии.

«Важно, чтобы маленький ребенок был понят, если мамы нет рядом...» – написала журналистка Байба Страутмане.

«А на каком языке работникам детской больницы надо общаться, если у третьей части родившихся в Латвии детей родным языком является русский?!» - возмутился Андриевс Ниедра.

«Ну, такой в Латвии этнический состав. Как иначе общаться с пациентами и их родителями?» – высказалась пользовательница под ником realaIVFmamma.

Многие пользователи не обошли вниманием тот факт, что Раутиаинен эмигрировала из Латвии и живет в другой стране.

«Пишет Линда, которая эмигрировала в Финляндию. Вот к чему мы пришли. Всех русскоязычных не выслали (чемодан, вокзал, родина) и с трехлетними детьми надо говорить по-русски. Гетто у нас тоже нет. Детскую больницу могут использовать 30% русскоязычной части населения», – с сарказмом ответила автору пользователь под ником JK #wearyourfuckingmask.

Напомним, 18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает продолжающийся в Латвии политический террор в отношении русскоязычных правозащитников и журналистов.