Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
ВС России поразили в порту Одессы доставлявший грузы для ВСУ сухогруз
Вооруженные силы России поразили сухогруз, который доставлял военные грузы для Вооруженных сил Украины в порт Одессы, сообщает Министерство обороны.
Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и судам, доставляющим военные грузы, сообщает Минобороны.
В результате ударов на переходе морем было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло грузы для обеспечения украинской армии в порт Одессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.
Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный.
Также ВС России поразили сухогруз в Одесской области.