Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 59 украинских дронов над девятью областями, а также над Крымом и Черным морем, сообщает Министерство обороны.
Массированная попытка атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России была пресечена в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, сообщает Минобороны.
Силы ПВО сбили 59 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымским полуостровом и акваторией Черного моря.
Ранее средства противовоздушной обороны за сутки сбили 764 украинских аппарата.
В среду силы ПВО отразили атаку пяти дронов на Севастополь.
Во вторник украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР.