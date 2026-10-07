Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Силы ПВО отразили атаку пяти украинских беспилотников на Севастополь
Развожаев: Над Севастополем сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства противовоздушной обороны и мобильные группы отразили атаку украинских беспилотников на город.
В ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь были нейтрализованы пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор в Max. По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, пострадавших в результате инцидента нет.
При отражении атаки на Северной стороне города точечные повреждения получили два автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на территории Крыма объявили опасность атаки беспилотников.
На прошлой неделе часть полуострова осталась без света из-за налета БПЛА.
Летом ряд крымских населенных пунктов также оказался обесточен в результате ударов ВСУ.