Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».40 комментариев
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Лукашенко в поздравлении Путину отметил его самоотверженное служение Отечеству
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, отметив его созидательную деятельность и самоотверженное служение Отечеству.
«Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству», – приводит текст послания Лукашенко ТАСС.
По словам белорусского лидера, присущие Путину патриотизм, стратегическое видение и решительность способствуют последовательному отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан, а также безусловному следованию России по пути суверенного развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении Путину отметил его выдающееся управление страной. Во вторник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с днем рождения.