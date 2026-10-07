Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».40 комментариев
Глава Туркмении поздравил Путина с днем рождения
Президент Туркмении Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения.
«Мы в Туркменистане высоко ценим Ваше внимание к укреплению дружбы между нашими странами, а также личный вклад в последовательное расширение стратегического партнерства», – передает текст телеграммы официальная газета «Нейтральный Туркменистан» по информации РИА «Новости».
В поздравлении Бердымухамедов выразил уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных связей России и Туркмении. Он пожелал Путину здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а российскому народу – процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил планы Путина в день рождения. Председатель КНДР Ким Чен Ын отметил выдающееся управление страной в своем поздравлении Путину. Во вторник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского лидера с днем рождения.