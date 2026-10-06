Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».4 комментария
Песков назвал поздравления близких главным для Путина в день рождения
Для президента России Владимира Путина в его день рождения главными являются поздравления родных и близких, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Самым важным для российского лидера в день его рождения остается внимание семьи и друзей, передает РИА «Новости».
«День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также добавил, что у президента редко получается сделать этот день полностью праздничным. Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с предстоящим днем рождения.
В прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко решил лично передать ему подарок.