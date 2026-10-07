Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Проект особой экономической зоны «Усть-Луга» утвердили в Ленобласти
Власти Ленинградской области утвердили проект планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга», которая должна появиться к 2033 году, сообщили в пресс-службе комитета градостроительной политики региона.
Создание особой экономической зоны в Кингисеппском муниципальном районе планируется реализовать в один этап в срок до 2033 года, передает ТАСС. Производственный комплекс будет включать в себя объекты производственного назначения, различные склады и коммунальные сооружения.
Также на территории зоны появится необходимая инженерная и транспортная инфраструктура для автомобильного и трубопроводного транспорта, а также объекты связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Андреем Никитиным работу особой экономической зоны в Новгородской области.
Летом глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о высокой степени готовности газового комплекса в Усть-Луге.