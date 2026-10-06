Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

Tекст: Валерия Вербинина

Протест начался в середине сентября с блокировки лицея в Кретее под Парижем, а к концу месяца охватил всю страну. По данным министерства юстиции на 5 октября, с начала беспорядков в полицейском задержании (garde à vue) побывали 5060 человек, 87% из которых – несовершеннолетние, а 13% – совершеннолетние.

В ходе протестов возводят баррикады, поджигают мусорные баки, зафиксированы попытки поджога лицеев и порча их имущества: по данным министра образования от 4 октября, 24 учебных заведения были подожжены или разгромлены. Отмечены также случаи применения коктейлей Молотова и нападений на общественный транспорт.

Столкновения с полицией привели к серьезным травмам. В Туре 16-летний подросток потерял зрение в одном глазу; предположительно, он пострадал от выстрела из метательного устройства резиновыми снарядами, расследование ведет Генеральная инспекция национальной полиции.

В Лансе 15-летнему подростку оторвало кисть; по одной из версий, он поднял с земли полицейскую гранату, которая взорвалась у него в руке. Прокурор Бетюна заявил, что не может с уверенностью сказать, подобрал ли лицеист гранату или ее бросили в него. В Сен-Уэн-л’Омон 14-летний подросток получил в ходе столкновений ранение лица, у него сломана челюсть; по словам адвоката семьи, питаться он теперь может только через трубочку и не может говорить.

Страдают и случайные прохожие: в Экс-ан-Провансе 51-летняя женщина, оказавшаяся между полицейскими и демонстрантами, потеряла зрение в одном глазу. По версии прокуратуры, ее ранил камень, брошенный подростком: задержан 17-летний, который признал, что бросал камни в полицейских, но не стремился попасть в конкретного человека. Всего, по данным правительства на вечер 5 октября, в ходе волнений ранения получили 715 полицейских и жандармов, 215 учеников и 85 сотрудников школ.

Министр образования Эдуар Жеффре называет сравнительно умеренные цифры: по его прогнозу, из 3700 лицеев страны 5 октября занятия будут «полностью или частично» прерваны в 400–500, что составляет от 11 до 13,5% всех заведений этого типа в стране. Однако цифры разнятся по регионам: в парижском регионе, по сообщениям СМИ, закрыто более 160 лицеев.

Блокировки коснулись и привилегированных учебных заведений, вроде знаменитого парижского лицея имени Генриха IV или лицея имени Людовика Великого, сообщает газета «Фигаро». По словам протестующих, власть слишком долго экономила на образовании, и в итоге на местах здания приходят в негодность, не хватает учителей и персонала. Лицеисты жалуются на обвалившиеся потолки, протечки, крыс, переполненные классы и незамещаемых отсутствующих преподавателей.

Что предприняли французские власти, столкнувшись с тем, что протесты не стихают, а только разрастаются, и что после школьников поднялись студенты, а в демонстрациях, назначенных на 6 октября, обещают участвовать и профсоюзы, включая ВКТ – Всеобщую конфедерацию труда? Премьер-министр Себастьен Лекорню направил семи министрам «дорожную карту» из пяти направлений работы, потребовав, в частности, возобновить занятия везде, где это позволяют безопасность и состояние помещений.

Жан-Реми Жирар, председатель профсоюза SNALC (Национальный профсоюз лицеев, колледжей, школ и высшего образования), назвал ее «упражнением в красноречии». По мнению Жирара, который также является преподавателем французского языка, нужны конкретные предложения, а не отписки.

Одновременно правительство добивается ускоренного рассмотрения законопроекта о взыскании ущерба с погромщиков (во Франции его называют «casseurs-payeurs», то есть «погромщики платят»): документ был представлен 16 сентября, еще до роста протестов, а Сенат приступит к его рассмотрению 27 октября. Законопроект развивает закон 2019 года, который позволял взыскивать с виновных в порче имущества стоимость ущерба, но на практике применялся с трудом: потерпевшему приходилось доказывать вину, ущерб и причинно-следственную связь. Теперь предлагается ввести коллективную ответственность участников группировок.

«Отныне, – заявил премьер-министр Себастьен Лекорню, – всякий, кто является добровольным участником объединения, будет отвечать за ущерб, причиненный этим объединением. Любой, кто участвует в группировке, будет априори признан виновным в причиненных ею разрушениях».

Речь при этом идет не об уголовной вине, а о гражданской ответственности: по тексту законопроекта, всякий, кто сознательно участвовал в такой группировке, обязан солидарно возместить причиненный ущерб в пределах 10 тыс. евро. Иными словами, платить придется не только тому, кто бил стекла, но и тому, кто сознательно оказался в составе группы, наносившей ущерб. Если ущерб причинили несовершеннолетние, правительство намерено при необходимости взыскивать возмещение, в том числе из семейных пособий родителей (с сохранением, как объясняют в правительстве, минимума, необходимого для жизни).

Некоторые считают, что и этих мер недостаточно: так, председатель партии «Республиканцы» Брюно Ретайо предложил снизить возраст уголовного совершеннолетия (с которого судят как взрослых), по сообщениям СМИ, до 15 лет. В правительстве Лекорню такие меры пока не предлагают.

В отличие от правых, левые политики дают понять, что протесты учащихся более чем обоснованы и что отдельные факты насилия не отменяют причин для недовольства у молодежи. «Будь я президентом, я принял бы лицеистов в Елисейском дворце», – заявил первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, который обозначил нынешнюю позицию властей как «постыдную».

Рафаэль Глюксманн призвал увеличить зарплаты педагогов, но отметил, что следует быть «непреклонными» с погромщиками, которые используют молодежный протест. «Надо ценить молодежь, а не избивать ее», – заметила Сеголен Руаяль, возмущаясь «полицейскими репрессиями».

Что касается крайне левых, а именно «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона, то власти обвиняют ее в организации протеста: в Матиньоне 1 октября назвали происходящее маневром, организованным этой партией и ультралевыми. Сам Меланшон уже заявил, что страна переживает «самый мощный подъем учащейся молодежи с мая 1968 года», и заметил, что в области образования политика вечной экономии привела «практически к развалу» системы. Кроме того, он решительно отвергает обвинения в том, что происходящее организовано и направляется его движением, назвав подобные утверждения «абсурдными».

В любом случае, демонстрации 6 октября ожидаются масштабные: молодежь поддержали профсоюзы, в том числе ВКТ. Ее генеральный секретарь Софи Бине заявила, что представители конфедерации выйдут на улицы во вторник, чтобы «защитить право на демонстрации».

«Мы были шокированы… невиданными репрессиями, которые организовало правительство», – добавила Бине.

Со стороны властей министр высшего образования Филипп Батист в интервью каналу BFMTV заверил граждан, что «государство сейчас хорошо подготовлено и гарантирует, что все будет развиваться нормальным образом, что ни люди, ни имущество не пострадают». Вместе с тем в интервью радио Sud Radio 5 октября министр признал, что опасается всеобщего подъема протеста во вторник – в лицеях и среди студентов по всей стране.

По сообщению «Фигаро», власти опасаются того, что мирные демонстрации из-за действий погромщиков могут в итоге перерасти в «черный вторник». Как выразился на условиях анонимности высокопоставленный чиновник, «лихорадка не проходит, и на этом этапе никто не рискнет предсказать спад активности». Сам он полагает, что 6 октября станет днем масштабных манифестаций, и что инцидентов избежать не удастся.