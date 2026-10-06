Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».0 комментариев
Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции
Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые - в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих - и чем они настолько недовольны?
Протест начался в середине сентября с блокировки лицея в Кретее под Парижем, а к концу месяца охватил всю страну. По данным министерства юстиции на 5 октября, с начала беспорядков в полицейском задержании (garde à vue) побывали 5060 человек, 87% из которых – несовершеннолетние, а 13% – совершеннолетние.
В ходе протестов возводят баррикады, поджигают мусорные баки, зафиксированы попытки поджога лицеев и порча их имущества: по данным министра образования от 4 октября, 24 учебных заведения были подожжены или разгромлены. Отмечены также случаи применения коктейлей Молотова и нападений на общественный транспорт.
Столкновения с полицией привели к серьезным травмам. В Туре 16-летний подросток потерял зрение в одном глазу; предположительно, он пострадал от выстрела из метательного устройства резиновыми снарядами, расследование ведет Генеральная инспекция национальной полиции.
В Лансе 15-летнему подростку оторвало кисть; по одной из версий, он поднял с земли полицейскую гранату, которая взорвалась у него в руке. Прокурор Бетюна заявил, что не может с уверенностью сказать, подобрал ли лицеист гранату или ее бросили в него. В Сен-Уэн-л’Омон 14-летний подросток получил в ходе столкновений ранение лица, у него сломана челюсть; по словам адвоката семьи, питаться он теперь может только через трубочку и не может говорить.
Страдают и случайные прохожие: в Экс-ан-Провансе 51-летняя женщина, оказавшаяся между полицейскими и демонстрантами, потеряла зрение в одном глазу. По версии прокуратуры, ее ранил камень, брошенный подростком: задержан 17-летний, который признал, что бросал камни в полицейских, но не стремился попасть в конкретного человека. Всего, по данным правительства на вечер 5 октября, в ходе волнений ранения получили 715 полицейских и жандармов, 215 учеников и 85 сотрудников школ.
Министр образования Эдуар Жеффре называет сравнительно умеренные цифры: по его прогнозу, из 3700 лицеев страны 5 октября занятия будут «полностью или частично» прерваны в 400–500, что составляет от 11 до 13,5% всех заведений этого типа в стране. Однако цифры разнятся по регионам: в парижском регионе, по сообщениям СМИ, закрыто более 160 лицеев.
- Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри
- Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»
- Французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом
Блокировки коснулись и привилегированных учебных заведений, вроде знаменитого парижского лицея имени Генриха IV или лицея имени Людовика Великого, сообщает газета «Фигаро». По словам протестующих, власть слишком долго экономила на образовании, и в итоге на местах здания приходят в негодность, не хватает учителей и персонала. Лицеисты жалуются на обвалившиеся потолки, протечки, крыс, переполненные классы и незамещаемых отсутствующих преподавателей.
Что предприняли французские власти, столкнувшись с тем, что протесты не стихают, а только разрастаются, и что после школьников поднялись студенты, а в демонстрациях, назначенных на 6 октября, обещают участвовать и профсоюзы, включая ВКТ – Всеобщую конфедерацию труда? Премьер-министр Себастьен Лекорню направил семи министрам «дорожную карту» из пяти направлений работы, потребовав, в частности, возобновить занятия везде, где это позволяют безопасность и состояние помещений.
Жан-Реми Жирар, председатель профсоюза SNALC (Национальный профсоюз лицеев, колледжей, школ и высшего образования), назвал ее «упражнением в красноречии». По мнению Жирара, который также является преподавателем французского языка, нужны конкретные предложения, а не отписки.
Одновременно правительство добивается ускоренного рассмотрения законопроекта о взыскании ущерба с погромщиков (во Франции его называют «casseurs-payeurs», то есть «погромщики платят»): документ был представлен 16 сентября, еще до роста протестов, а Сенат приступит к его рассмотрению 27 октября. Законопроект развивает закон 2019 года, который позволял взыскивать с виновных в порче имущества стоимость ущерба, но на практике применялся с трудом: потерпевшему приходилось доказывать вину, ущерб и причинно-следственную связь. Теперь предлагается ввести коллективную ответственность участников группировок.
«Отныне, – заявил премьер-министр Себастьен Лекорню, – всякий, кто является добровольным участником объединения, будет отвечать за ущерб, причиненный этим объединением. Любой, кто участвует в группировке, будет априори признан виновным в причиненных ею разрушениях».
Речь при этом идет не об уголовной вине, а о гражданской ответственности: по тексту законопроекта, всякий, кто сознательно участвовал в такой группировке, обязан солидарно возместить причиненный ущерб в пределах 10 тыс. евро. Иными словами, платить придется не только тому, кто бил стекла, но и тому, кто сознательно оказался в составе группы, наносившей ущерб. Если ущерб причинили несовершеннолетние, правительство намерено при необходимости взыскивать возмещение, в том числе из семейных пособий родителей (с сохранением, как объясняют в правительстве, минимума, необходимого для жизни).
Некоторые считают, что и этих мер недостаточно: так, председатель партии «Республиканцы» Брюно Ретайо предложил снизить возраст уголовного совершеннолетия (с которого судят как взрослых), по сообщениям СМИ, до 15 лет. В правительстве Лекорню такие меры пока не предлагают.
В отличие от правых, левые политики дают понять, что протесты учащихся более чем обоснованы и что отдельные факты насилия не отменяют причин для недовольства у молодежи. «Будь я президентом, я принял бы лицеистов в Елисейском дворце», – заявил первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор, который обозначил нынешнюю позицию властей как «постыдную».
Рафаэль Глюксманн призвал увеличить зарплаты педагогов, но отметил, что следует быть «непреклонными» с погромщиками, которые используют молодежный протест. «Надо ценить молодежь, а не избивать ее», – заметила Сеголен Руаяль, возмущаясь «полицейскими репрессиями».
Что касается крайне левых, а именно «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона, то власти обвиняют ее в организации протеста: в Матиньоне 1 октября назвали происходящее маневром, организованным этой партией и ультралевыми. Сам Меланшон уже заявил, что страна переживает «самый мощный подъем учащейся молодежи с мая 1968 года», и заметил, что в области образования политика вечной экономии привела «практически к развалу» системы. Кроме того, он решительно отвергает обвинения в том, что происходящее организовано и направляется его движением, назвав подобные утверждения «абсурдными».
В любом случае, демонстрации 6 октября ожидаются масштабные: молодежь поддержали профсоюзы, в том числе ВКТ. Ее генеральный секретарь Софи Бине заявила, что представители конфедерации выйдут на улицы во вторник, чтобы «защитить право на демонстрации».
«Мы были шокированы… невиданными репрессиями, которые организовало правительство», – добавила Бине.
Со стороны властей министр высшего образования Филипп Батист в интервью каналу BFMTV заверил граждан, что «государство сейчас хорошо подготовлено и гарантирует, что все будет развиваться нормальным образом, что ни люди, ни имущество не пострадают». Вместе с тем в интервью радио Sud Radio 5 октября министр признал, что опасается всеобщего подъема протеста во вторник – в лицеях и среди студентов по всей стране.
По сообщению «Фигаро», власти опасаются того, что мирные демонстрации из-за действий погромщиков могут в итоге перерасти в «черный вторник». Как выразился на условиях анонимности высокопоставленный чиновник, «лихорадка не проходит, и на этом этапе никто не рискнет предсказать спад активности». Сам он полагает, что 6 октября станет днем масштабных манифестаций, и что инцидентов избежать не удастся.