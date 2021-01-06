Названы города России с самым высоким качеством жизни в 2020 году Украинская компания подтвердила заявку на регистрацию «Спутника V» 6 января 2021, 02:31

Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Она сообщила, что «было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак» производства Центра имени Гамалеи, передает ТАСС. Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.

