Путин объявил о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Путин объявил о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса

       11 августа 2020, 11:39
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

    Путин сказал на совещании с членами правительства, что утром во вторник «впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

    Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

    «Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», – отметил глава государства.

    Мурашко заявил, что «вакцина показала высокую эффективность и безопасность».

    «У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам экспертизы, данных клинических исследований эксперты министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи», – добавил он.

    «По сути, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса», – подчеркнул министр.

    Мурашко добавил, что вакцину будут производить на двух площадках, включая Центр Гамалеи.

    По его словам, вакцина разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть препаратов. Работа над вакциной от коронавируса началась сразу после того, как ВОЗ объявила пандемию, передает ТАСС.

    «Еще в 1990-х годах ученые центра Гамалеи провели первые успешные эксперименты по созданию генотерапевтических препаратов, и дальнейшее развитие этого направления позволило создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных, в том числе и особо опасных инфекционных заболеваний», – рассказал Мурашко.

    Владимир Путин выразил надежду, что «и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться, и на рынке, на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин, появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать».

    Российский лидер добавил, что рассчитывает на массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время.

    «С тем, чтобы все, кто хочет, – это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых», – сказал он.

    Президент поздравил всех, кто работал над созданием вакцины и достиг результата. Он также отметил, что в России работа над созданием вакцин подобного рода продолжается и пожелал всем успеха.

    «Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет», – отметил глава государства.

    В государственном реестре лекарственных средств указывается, что торговое наименование лекарственного препарата: «Гам-КОВИД-ВакКомбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

    Вместе с тем в ходе совещания обсуждается подготовка к новому учебному году в России.

    «В этой связи выступит и министр просвещения Кравцов Сергей Сергеевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации Фальков Валерий Николаевич и (глава Роспотребнадзора) Попова Анна Юрьевна доложит о санэпидемиологической ситуации в связи с открытием школ», – сказал Путиню

    Ранее Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и выразила готовность осенью начать широкую вакцинацию. Президент Филиппин Родриго Дутерте уже заявил о готовности получить эту вакцину.

    Отметим, что разработкой вакцины занимаются во многих странах, работа похожа на гонку.

    Так, кроме России, огромные усилия прилагают США, Китай и Евросоюз. Американский лидер Дональд Трамп намеревался купить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac, чтобы воспользоваться их эксклюзивными разработками и первым заполучить вакцину.

    Всего в мире над вакциной работают более 30 лабораторий.


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