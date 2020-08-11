Путин объявил о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

Путин сказал на совещании с членами правительства, что утром во вторник «впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

«Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», – отметил глава государства.

Мурашко заявил, что «вакцина показала высокую эффективность и безопасность».

«У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации. По результатам экспертизы, данных клинических исследований эксперты министерства здравоохранения выдали заключение, и сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи», – добавил он.

«По сути, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса», – подчеркнул министр.

Мурашко добавил, что вакцину будут производить на двух площадках, включая Центр Гамалеи.

По его словам, вакцина разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть препаратов. Работа над вакциной от коронавируса началась сразу после того, как ВОЗ объявила пандемию, передает ТАСС.

«Еще в 1990-х годах ученые центра Гамалеи провели первые успешные эксперименты по созданию генотерапевтических препаратов, и дальнейшее развитие этого направления позволило создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных, в том числе и особо опасных инфекционных заболеваний», – рассказал Мурашко.

Владимир Путин выразил надежду, что «и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться, и на рынке, на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин, появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать».

Российский лидер добавил, что рассчитывает на массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время.

«С тем, чтобы все, кто хочет, – это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счет неоднократно, все, кто хочет, могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых», – сказал он.

Президент поздравил всех, кто работал над созданием вакцины и достиг результата. Он также отметил, что в России работа над созданием вакцин подобного рода продолжается и пожелал всем успеха.

«Главное, конечно, чтобы в будущем мы смогли обеспечить безусловную безопасность применения этой вакцины и ее эффективность. Надеюсь, что это и будет», – отметил глава государства.

В государственном реестре лекарственных средств указывается, что торговое наименование лекарственного препарата: «Гам-КОВИД-ВакКомбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование: Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Вместе с тем в ходе совещания обсуждается подготовка к новому учебному году в России.

«В этой связи выступит и министр просвещения Кравцов Сергей Сергеевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации Фальков Валерий Николаевич и (глава Роспотребнадзора) Попова Анна Юрьевна доложит о санэпидемиологической ситуации в связи с открытием школ», – сказал Путиню

Ранее Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и выразила готовность осенью начать широкую вакцинацию. Президент Филиппин Родриго Дутерте уже заявил о готовности получить эту вакцину.

Отметим, что разработкой вакцины занимаются во многих странах, работа похожа на гонку.

Так, кроме России, огромные усилия прилагают США, Китай и Евросоюз. Американский лидер Дональд Трамп намеревался купить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac, чтобы воспользоваться их эксклюзивными разработками и первым заполучить вакцину.

Всего в мире над вакциной работают более 30 лабораторий.