Путин поддержал принятие «Орешника» на вооружение

Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника»

Tекст: Антон Антонов

«Игра переходит в эндшпиль. Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – заявил Лукьянов в Telegram.

Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем выступлении использовал слово «испытание» применительно к удару «Орешником». Как пояснил Лукьянов, это должно указывать на «разовый и предупредительный характер использования изделия», демонстрацию способностей.

Однако, как заявил политолог, возможно и другое значение: «Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие». «Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой», – заявил Лукьянов.

Как заявил Лукьянов, «для пущей убедительности» была выражена готовность «заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту», поскольку вражеская ПВО все равно не сможет помешать поражению цели.

«Специалисты оценят точнее, но важным является и еще одно высказывание. Размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США», – отметил он.

Лукьянов подчеркнул, что принятый Москвой после прекращения действия ДРСМД «добровольный мораторий полностью не отброшен». Лукьянов считает, что «это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

Напомним, Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», – сказал президент России. Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

Также Путин сказал: «Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира».