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Путин поддержал принятие «Орешника» на вооружение
Президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».
Речь об этом шла на совещании главы государства с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. «С учетом положительного результата проведенного пуска полагается целесообразным принять комплекс на вооружение, продолжить дальнейшее его использование с наращиванием характеристик и совершенствованием навыков личного состава при его эксплуатации и применении», – пояснил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, передает ТАСС.
«Так и сделаем», – сказал глава государства.
Путин также объявил о принятом решении касательно серийного производства системы «Орешник». «Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято», – добавил он. «Да, собственно говоря, оно практически организовано», – отметил президент. Путин подчеркнул, что, имея в виду особую силу этого оружия и его мощь, система «будет поставлена на вооружение именно в Ракетные войска стратегического назначения».
Напомним, в пятницу Путин собрал совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Глава государства заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.