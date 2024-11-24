Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...29 комментариев
Силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью
Российская ПВО уничтожила две ракеты и 27 дронов Украины над Курском
Силы ПВО успешно отразили атаку на Курскую область, сбив две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Смирнов также предупредил жителей о потенциальной опасности и призвал не приближаться к обломкам сбитых объектов, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.