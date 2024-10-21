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    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

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    21 октября 2024, 17:33 • Новости дня

    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского

    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность.

    В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Пушков удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Вайнберга. Ордена присуждены за их вклад в соответствующие области.

    Ранее Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

    21 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Владимира Путина с мировыми лидерами, несмотря на заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США о предполагаемой угрозе «ударом по Москве».

    Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

    Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее  выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.


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    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США
    @ johnrobles2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    20 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время неформального ужина поблагодарил лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.

    «Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными... Имею в виду и последний обмен», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Также Путин отметил, что намерен на встрече в воскресенье проинформировать президента ОАЭ о ситуации вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

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    21 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    The Economist: Путин предложит план борьбы с доминированием доллара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.

    Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.

    Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.

    Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.

    Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.

    Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.

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    20 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Путин на встрече с президентом ОАЭ назвал сложной обстановку на Ближнем Востоке

    Путин в беседе с лидером ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

    «В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Напомним, Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево в рамках неформального ужина.

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    20 октября 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин отметил рост товарооборота между Россией и ОАЭ

    Путин: Товарооборот между Россией и ОАЭ вырос втрое за последние три года

    Tекст: Ольга Иванова

    Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль.

    «Все наши договоренности выполняются. И в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. За последние три года товарооборот увеличился в три раза», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    При этом он отметил, что «за семь месяцев текущего года он скоррректировался в сторону понижения, это предмет для нашего разговора и разговора на уровне межправкомиссии».

    Кроме того, Путин сообщил, что туристические обмены между двумя странами увеличиваются.

    Президент России поблагодарил коллегу из ОАЭ за визит и рассказал о теплых воспоминаниях российской делегации о визите в Объединенные Арабские Эмираты.

    «Мы все – члены делегации России - вспоминаем последний визит в вашу страну (в 2023 году). В ходе сегодняшнего неформального общения у нас будет возможность поговорить по всем интересующим вопросам», – выразил уверенность российский лидер.

    Напомним, Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

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    20 октября 2024, 20:03 • Новости дня
    Путин начал неформальный ужин с лидером ОАЭ в Ново-Огарево

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

    Российский лидер встретил своего коллегу в неофициальной обстановке, предваряющей предстоящие официальные переговоры, передает РИА «Новости».

    Путин анонсировал, что в воскресенье они планируют провести вечер вместе, обсудив актуальные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян планировал посетить Россию с официальным визитом, который состоится 21 октября, и принять участие в саммите БРИКС в Казани.

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    21 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин принимал президента ОАЭ у себя дома

    Tекст: Вера Басилая

    Доверительные и дружеские отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путин принимал Аль Нахайяна у себя дома в подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает РИА «Новости».

    «Доверительные, давние и дружеские отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», – заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

    Песков добавил, что лидеры пользуются возможностью «под камеры сказать несколько слов», после чего продолжается свободное общение.

    Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проехал по улицам Москвы на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонн.

    Президент России Владимир Путин принял президента ОАЭ в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и обсудил за неформальным ужином все текущие вопросы.

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    21 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману

    Финский правозащитник и публицист Йохан Бекман получил гражданство России

    Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохан Бекман принят в российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство финскому правозащитнику и публицисту, руководителю Антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохану Бекману, следует из указа на портале правовых актов.

    53-летний Йохан Бекман Бекман известен в Северной Европе как активный борец с неофашизмом и радикальным неолиберализмом. Он занимался защитой прав российских семей, из которых финские власти изымали детей. Кроме того, Бекман принимал участие в международных конференциях, посвященных Второй мировой войне и современным неофашистским тенденциям в Европе.

    Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому политбеженцу Джону Роблесу.

    Канадский форвард петербургского клуба КХЛ СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. До этого французский политолог Эммануэль Марк Андре Леруа стал гражданином России.

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    21 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Медведев усомнился в угрозах Трампа ударом по Москве

    Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве, на переговорах он «шелковый»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в диалоге с президентом Владимиром Путиным никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув, что на переговорах экс-президент США ведет себя спокойно и дипломатично.

    Медведев отметил, что заявления Трампа о возможности удара по Москве являются преувеличением.

    «Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он добавил, что отношения между Россией и США сохраняют достаточно теплый характер, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Его заявление было опубликовано на английском языке, что свидетельствует о намерении обратиться к международной аудитории.

    Ранее Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая при этом свои хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров российского президента с мировыми лидерами, несмотря на заявление Трампа о предполагаемой угрозе.

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    21 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин подписал указ о награждении паралимпийцев

    Путин наградил российских паралимпийцев медалями и орденами за успехи в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских паралимпийцев, которые проявили волю к победе и добились высоких спортивных достижений на Играх в Париже, прошедших в августе–сентябре 2024 года.

    В документе подчеркивается их «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, стойкость и целеустремленность», сообщает ТАСС.

    В результате девять спортсменов были удостоены ордена Почета, восемь – ордена Дружбы, а еще двадцать два спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой или второй степеней. Эти награды свидетельствуют о признании их заслуг и достижений на прошедших в августе-сентябре Паралимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Владимира Путина с российскими паралимпийцами пока не входит в ближайшие планы, но график будет уточняться.


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    21 октября 2024, 12:23 • Новости дня
    Встреча Путина и президента ОАЭ продлилась почти до полуночи

    Песков сообщил о неформальном ужине Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево до полуночи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин принял главу ОАЭ у себя дома, встреча состоялась в формате неформального ужина в Ново-Огареве. По словам Пескова, лидеры начали общение с очерчивания круга приоритетных вопросов, которые им хотелось бы обсудить, передает ТАСС.

    Песков отметил, что беседа была насыщенной и доверительной, охватывая широкий круг вопросов. Официальные переговоры и посещение образовательного учреждения запланированы на сегодня.

    Ранее Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между Путиным и президентом ОАЭ позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.

    Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества Абу-Даби с Москвой.

    Путин сообщил, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.

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    21 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Президент ОАЭ высоко оценил отношения с Путиным

    Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул ценность отношений с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил свою признательность за отношения с Россией и Владимиром Путиным на переговорах в Кремле.

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал высокую оценку отношений с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Высказывание шейха прозвучало на встрече в Кремле, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

    Шейх Мухаммед заявил: «В последние годы я очень высоко ценю отношения с вами как на личном, так и на рабочем уровнях».

    По его словам, отношения между Россией и ОАЭ носят исторический и стратегический характер с момента объявления стратегического партнерства в 2018 году.

    «Эти отношения качественно развиваются особенно в сфере экономики, торговли, энергетики и других областях», – заявил он

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян начали переговоры в Кремле.

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    21 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом ОАЭ Аль Нахайяном в Кремле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которых обсуждаются вопросы многопланового сотрудничества и актуальные международные темы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном начались в Кремле, передает РИА «Новости».

    Аль Нахайян прибыл в Москву накануне. В воскресенье вечером прошли неформальные переговоры в резиденции Путина в Ново-Огареве, где обсуждались экономические отношения и туристические обмены между странами. Лидеры также затронули вопросы, касающиеся украинского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке.

    Во время официальных переговоров, которые назначены на понедельник, планируется обсуждение развития многопланового сотрудничества между Россией и ОАЭ. Лидеры поговорят о перспективах двусторонних отношений и обсудят актуальные международные вопросы. В частности, внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между ними позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.

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    21 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность взаимодействия с ОАЭ для глобальных вопросов

    Путин заявил о значимости сотрудничества России и ОАЭ на международной арене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, на которых обсуждалось важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов.

    Как передает РИА «Новости», Путин заявил, что взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене является важным для решения глобальных вопросов.

    Российский лидер подчеркнул важность сотрудничества не только в региональных, но и в глобальных делах. «Наше взаимодействие весьма важно не только для региональных дел, но и для вопросов глобального характера. Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как Организация Объединенных Наций», – сказал он.

    Ранее президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между лидерами позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.

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      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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