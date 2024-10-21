Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского

Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве

Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.



