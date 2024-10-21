За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?2 комментария
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность.
В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Пушков удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.
Кроме того, Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Вайнберга. Ордена присуждены за их вклад в соответствующие области.
Ранее Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.