Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Захарова напомнила о роли Александра Невского в становлении русской цивилизации
Захарова назвала выбор Александра Невского основой русской цивилизации
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что исторический выбор князя Александра Невского в пользу православия направил страну по пути формирования великой самобытной цивилизации.
Исторический выбор князя Александра Невского в пользу православия направил развитие страны по пути формирования великой и самобытной цивилизации, пишет Захарова.
«В вашем учении не нуждаемся и не примем его», – процитировала представитель дипломатического ведомства ответ молодого князя послам папы римского Иннокентия IV. Захарова напомнила, что католическая церковь обещала Невскому помощь в борьбе с монголами в обмен на смену веры.
Несмотря на политические выгоды от потенциального союза, князь руководствовался прежде всего крепкой верой в истинность православия. Именно поэтому перед битвой на Неве прозвучали его знаменитые слова, что Бог в правде, а не в силе, добавила дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом специалисты обнаружили в московском Кремле мощи князя Дмитрия Донского.
В 2025 году Захарова предложила генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию о Невской битве.