Захарова посоветовала Рютте ознакомиться с лекцией Мединского о Невской битве

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве, сообщается в ее Telegram-канале.

Поводом стало раздражение Рютте тем, что на переговорах в Стамбуле российская сторона напомнила историю страны с XIII века. Захарова отметила, что Рютте, имеющий степень по истории, негативно высказался о профессии историка, возможно, из-за «личных комплексов».

Она подчеркнула, что для России период Невской битвы был поворотным моментом: 785 лет назад князь Александр Невский разбил шведских захватчиков на Ижоре у впадения ее в Неву. Захарова процитировала фразу князя Александра: «Братья! Не в силах Бог, а в правде!», подчеркнув значение победы для дальнейшей истории Руси.

Одержав победу, русские войска остановили угрозу со стороны Швеции и Ливонского ордена, сохранив Северо-Запад Руси. По мнению Захаровой, западные страны ошибочно недооценили силу Руси того времени, а лекция Мединского могла бы восполнить пробелы в знаниях Рютте.

«Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XIII века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив чем дело закончилось», – отметила Захарова.

Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала «серьезных людей» на переговоры с Украиной, отметив, что русские «пришли с каким-то историком».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российскую делегацию в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер.