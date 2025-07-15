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Захарова предложила Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве
Захарова посоветовала Рютте ознакомиться с лекцией Мединского о Невской битве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о 785-летии Невской битвы и предложила генсеку НАТО Марку Рютте послушать лекцию Владимира Мединского по этой теме.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского о Невской битве, сообщается в ее Telegram-канале.
Поводом стало раздражение Рютте тем, что на переговорах в Стамбуле российская сторона напомнила историю страны с XIII века. Захарова отметила, что Рютте, имеющий степень по истории, негативно высказался о профессии историка, возможно, из-за «личных комплексов».
Она подчеркнула, что для России период Невской битвы был поворотным моментом: 785 лет назад князь Александр Невский разбил шведских захватчиков на Ижоре у впадения ее в Неву. Захарова процитировала фразу князя Александра: «Братья! Не в силах Бог, а в правде!», подчеркнув значение победы для дальнейшей истории Руси.
Одержав победу, русские войска остановили угрозу со стороны Швеции и Ливонского ордена, сохранив Северо-Запад Руси. По мнению Захаровой, западные страны ошибочно недооценили силу Руси того времени, а лекция Мединского могла бы восполнить пробелы в знаниях Рютте.
«Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XIII века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив чем дело закончилось», – отметила Захарова.
Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала «серьезных людей» на переговоры с Украиной, отметив, что русские «пришли с каким-то историком».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российскую делегацию в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер.