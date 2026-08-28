Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин назвал долгом государства помочь ветеранам СВО продолжить служение стране
Президент России Владимир Путин заявил, что государство и общество должны создать условия для дальнейшей реализации ветеранов специальной военной операции в мирной жизни. В частности, глава государства предложил задействовать их навыки в экономике, управлении и социальной сфере.
«Долг государства и общества – сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, управлении, социальной сфере», – сказал Путин во время пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», передает РИА «Новости».
Заявление президент сделал в пятницу в Нижнем Новгороде, где находится с рабочей поездкой. Путин принял участие в мероприятиях форума, посвященного инициативам и проектам, способным повлиять на развитие страны.
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