Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Президент России призвал заранее готовиться к трудоустройству ветеранов после завершения СВО
Государство должно заблаговременно подготовить рабочие места для военнослужащих, возвращающихся с линии фронта после завершения боевых действий, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин поручил заранее проработать вопрос обеспечения работой участников специальной военной операции, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, посвященном структурным изменениям в российской экономике до 2030 года.
«Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что многие бойцы вернутся со здоровыми амбициями, и их необходимо будет трудоустроить.
Российский лидер добавил, что обеспечение ветеранов достойными рабочими местами представляет собой серьезную задачу. К ее решению профильным ведомствам следует приступить уже сейчас, чтобы избежать проблем в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства оценил численность российской группировки в зоне спецоперации в 700 тыс. человек.
Российский лидер предложил обучать ветеранов новым компетенциям для успешной работы на гражданке.
Правительство страны утвердило специальный план поддержки трудоустройства демобилизованных бойцов.