Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.3 комментария
Кабмин утвердил план поддержки трудоустройства ветеранов спецоперации
Ветераны специальной военной операции получат дополнительные возможности для трудоустройства и профессионального переобучения благодаря утвержденному правительством плану поддержки.
Правительство утвердило план по поддержке трудоустройства ветеранов специальной военной операции, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, реализация плана направлена на всестороннюю помощь ветеранам в поиске работы, а также на возможность получения ими новых навыков и профессий, передает ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что забота о трудоустройстве защитников страны входит в число приоритетов и отмечена президентом как важная задача. В пресс-службе правительства уточнили, что документ уже утвержден и начнет реализовываться в ближайшее время.
Вице-премьер Татьяна Голикова на этом же совещании сообщила, что на 1 мая 2025 года 57% демобилизованных участников спецоперации уже работают. Из них 80% трудоустроены по трудовому договору, остальные заняты как самозанятые или индивидуальные предприниматели, а также совмещают несколько видов деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал добровольцев защитниками Донбасса и Русского мира. В Донецке представили комплекс мер поддержки для участников СВО. Героям СВО подобрали сложные задачи для реализации в гражданской жизни.