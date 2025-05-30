Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
В Донецке представили комплекс мер поддержки для участников СВО
Экспертная сессия в Донецке раскрыла новые меры адаптации и поддержки для ветеранов СВО, включая гранты на бизнес, налоговые и кредитные льготы.
Мероприятие, проведенное в рамках бизнес-форума «Интеграция», собрало представителей Народного Совета ДНР, государственных фондов и бизнес-экспертов. Основное внимание уделили вопросам интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь и их профессиональной самореализации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В докладе зампреда Народного Совета ДНР Алексея Дорофеева отмечалось, что успешная адаптация ветеранов требует комплексного подхода, сочетающего психологическую помощь, образовательные программы и поддержку бизнес-проектов. Центр «Мой бизнес» теперь консультирует ветеранов СВО по принципу «одного окна» на базе фонда «Защитники Отечества», помогая с юридическими и финансовыми вопросами, обучением, грантами и льготным кредитованием.
В апреле семнадцать ветеранов СВО успешно презентовали свои бизнес-проекты, а общее число заявок на социальные контракты достигло 400. Для участников и ветеранов СВО предусмотрены бесплатное обучение, юридические консультации, гранты до семи млн руб. по программе «Агромотиватор», льготные микрозаймы и списание кредитов при определенных условиях.
Введены налоговые льготы: освобождение от налога на имущество, уменьшение земельного налога и освобождение от транспортного налога для автомобилей до 150 лошадиных сил. Для участников СВО и их семей также действуют кредитные каникулы и списание долгов, а денежная помощь не облагается налогом на доходы.
Участники экспертной сессии выразили уверенность, что системная поддержка ветеранов СВО станет опорой для экономики и социальной стабильности республики. «Системная поддержка участников СВО создает условия для успешной интеграции и развития новых бизнесов», – подчеркнули организаторы форума.