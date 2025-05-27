Героям СВО нашли сложные задачи на гражданке

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник исполняется год со старта обучения первого потока кадровой президентской программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии в сотрудничестве с Мастерской управления «Сенеж» по поручению Владимира Путина. Программа готовит управленцев самого разного уровня из числа участников специальной военной операции (СВО) для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также работы в госкомпаниях.

На участие в программе было подано более 65 тыс. заявок, но отбор прошли 83 участника, из них – 79 мужчин и четыре женщины. На всех приходится 281 государственная боевая награда (с учетом находящихся на стадии оформления), в том числе 21 «Золотая Звезда» Героя России.

Обучение первого потока продолжается с мая прошлого года. Однако на днях закончился дополнительный отбор, во время которого прежде всего учитывались личные заслуги, мужество и проявленный героизм, актуальный управленческий опыт и потенциал кандидатов. Во второй поток вошли 85 человек. Из них 37 человек подавали заявки на первом этапе регистрации, весной прошлого года, а 48 человек зарегистрировались на втором этапе – в период с ноября по январь.

Среди участников второго потока есть кавалер ордена Мужества Иван Жарский, чье подразделение за сутки уничтожило 13 единиц вражеской техники, в том числе семь немецких танков «Леопард», а также личный состав и опорный пункт противника.

Также на втором потоке будет учиться член экипажа легендарного танка «Алеша» – Герой России Расим Баксиков. «Алеша» попал под массированный обстрел, водитель был ранен и не смог продолжить управление. Однако Баксиков сумел оказать раненому первую медицинскую помощь, передал его врачам, а сам взялся за управление танком.

Экипажу поступил приказ о зачистке населенного пункта, занятого противником. Бой был неравным: на подходе российский экипаж встретила массированная вражеская колонна в составе восьми бронированных машин ВСУ. Результатом ожесточенного сражения стало уничтожение двух танков и шести бронеавтомобилей противника, более 100 человек убитыми и ранеными.

Кавалер двух орденов Мужества Сергей Бойко командовал подразделением, которое удержало стратегическую высоту, отразив атаки пятикратно превосходящих сил противника, уничтожив бронетехнику и большую часть живой силы врага. Кроме того, он лично организовал выход из окружения 27 бойцов, находясь под массированным артиллерийским обстрелом.

В состав второго потока включено пять женщин. Например, капитан Анастасия Косова круглосуточно вела анестезиологическое сопровождение раненых бойцов, оказывала реанимационные действия, благодаря чему в совокупности были спасены жизни более 700 военнослужащих. А старший лейтенант медслужбы Юлия Муллагалиева награждена медалью «За отвагу» и медалью «За спасение погибавших».

Как отмечал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, для участия в этом потоке подали заявку 21,6 тыс. бойцов. «Все участники отбора достойны стать слушателями программы. Значительно выросло количество кандидатов с самыми высокими государственными наградами, в первую очередь Героев России и кавалеров ордена Мужества», – говорил Кириенко.

Сама программа обучения состоит из четырех образовательных модулей, каждый из которых посвящен определенной теме. Программой также предусмотрены проектная работа и стажировки в органах публичной власти. По итогам обучения выдается диплом магистра и диплом о профессиональной переподготовке по направлению «государственное и муниципальное управление».

На данный момент более 40 участников получили новые назначения на ответственные должности. Среди них – Артем Жога, назначенный полпредом президента в Уральском федеральном округе; Евгений Первышов, исполняющий обязанности главы Тамбовской области; лидер «Движения первых» Артур Орлов, а также сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Герой России Владимир Сайбель стал зампредседателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк заступила на должность врио губернатора Еврейской автономной области. Еще несколько выпускников готовятся занять новые посты в ближайшее время. «Мы видим, что все без исключения участники программы – это очень мотивированные, талантливые и ответственные люди, готовые с полной самоотдачей служить своей Родине.

Мы достаточно системно подошли к сбору обратной связи от наших героев, экспертов и наставников и обязательно учтем эти данные при подготовке второго потока программы»,

– сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. «Программа «Время героев» – это возможность продолжить служение своей стране, но уже в другой сфере. Это эффективный обмен опытом – мы получаем знания от высокопоставленных руководителей, а приходя на новое рабочее место, сами привносим лучший опыт, полученный за годы службы. Чем больше я погружаюсь в работу системы госуправления, тем больше вижу, что она, так же, как и военная, основана на принципах служения государству и народу, работы с полной самоотдачей», – рассказала боевой офицер Дарья Светяш, военный врач, участница спецоперации.

Светяш – выпускница Военно-медицинской академии имени Кирова, награждена орденом Мужества. В ходе обучения в кадровой программе стажировалась в Совете Федерации, ее наставником стала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Благодаря этому Светяш получила опыт законотворческой деятельности, поучаствовала в мониторинге реализации законодательства в части предоставления социальной поддержки участникам СВО, а также выступила на IV Евразийском женском форуме.

По ее словам, «мы выполняем задачи, которые ставит перед нами государство, чтобы наши соотечественники могли жить под мирным небом, чтобы уровень их жизни с каждым годом повышался, чтобы страна, в которой мы живем, процветала».

«Программа «Время героев» помогает нам вступить на этот новый путь и найти на нем единомышленников. Наше обучение проходит в очень интенсивном режиме, и приятно, что рядом со мной находятся люди, стремления которых обусловлены той же идеей, что и мои.

Конечно, пройти отбор на программу было непросто – мы преодолели множество разнообразных вступительных испытаний, но настоящий уровень сложности можно оценить только уже начав обучение. И мы, безусловно, готовы к этим вызовам»,

– добавила спикер. «Программа «Время героев» стала для меня отправной точкой, с которой моя жизнь изменилась на 180 градусов. Будучи кадровым военным, я никогда не рассматривал для себя будущее госслужащего, пока президент России не объявил о старте проекта. В этот момент, конечно, каждый из нас посчитал прямой обязанностью попробовать свои силы, чтобы выполнять задачи уже в новой сфере», – поделился Герой России Андрей Митяшин, который награжден медалью «За храбрость» II степени и орденом Мужества.

В ходе обучения Митяшин познакомился с деятельностью Ространснадзора и встретился с руководителем службы Виктором Басаргиным и его заместителем Кириллом Михальченко. Среди его наставников также был глава Министерства транспорта России Роман Старовойт.

Танковая рота под командованием Митяшина в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка, несмотря на массированный артиллерийский обстрел и сосредоточенный огонь противника, продолжила наступать и уничтожила украинские танк, бронетранспортер и автомобиль с боеприпасами. Экипаж танка Митяшина продолжил выполнять поставленные задачи даже после повреждения системы управления огнем. Грамотные действия старшего лейтенанта Митяшина создали условия для освобождения населенного пункта из-под контроля вооруженных формирований националистов.

«Когда я столкнулся со всеми вступительными испытаниями, с тем, какой сложный был отбор на программу, мне, как и большинству моих товарищей, не верилось, что удастся войти в число людей, прошедших на первый поток. А после начала обучения я окончательно утвердился во мнении, что программа «Время героев» – это уникальный опыт», – рассказал собеседник.

По его словам, объем полученных знаний «формирует надежную базу для последующего служения»: «Ты понимаешь, что государственная гражданская служба – это такое же исполнение долга гражданина страны, как и военная служба. Здесь люди каждый день решают сложнейшие задачи, от которых зависит будущее наших соотечественников.

И я рад возможности стать частью этого большого коллектива». Митяшин подчеркнул, что программа «Время героев» формирует сообщество людей, прошедших большие испытания и доказавших преданность Родине на поле боя. «Знаю, что уже отобраны 85 участников второго потока, которые скоро начнут обучение и пополнят ряды наших единомышленников. Уверен, что вместе мы сможем выполнить любую поставленную перед нами задачу!» – говорит финалист «Времени героев».

Как отмечают эксперты, запуская кадровую программу, президент опирался в том числе и на исторический опыт России: после Великой Отечественной войны вернувшиеся солдаты серьезно изменили управленческую элиту страны. Сейчас же новая элита государства также должна складываться из тех, кто готов отдавать за страну не только свое здоровье, но и жизнь. Кроме того, по их мнению, участники программы «Время героев» уже усилили государственную систему и придали ее развитию положительную динамику.

«Владимир Путин, давая старт программе «Время героев», сказал, что настоящая элита России – это те люди, которые отдают свое здоровье и жизнь на службу Родине. Они должны быть инкорпорированы в управленческую элиту, потому что доказали готовность служить стране. А это главное качество элиты», – напомнил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве.

По его словам, некоторые участники СВО заполняли анкеты для участия в программе прямо на передовой. «После возвращения с фронта они проходили учебу. И теперь мы видим их на должностях мэров, депутатов, руководителей общественных организаций, в ранге чиновников разных уровней. И дальше будет так же, участники СВО будут в новом созыве Госдумы», – полагает депутат.

«Ветераны и участники специальной военной операции становятся важнейшим фактором системных и общественно-политических изменений в стране. Они способны усилить госсистему, придать ей определенный динамизм»,

– считает журналист Александр Малькевич, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Важно и то, что программа «Время героев» решает давнюю дилемму о том, кто важнее для госслужбы – профессионалы или патриоты: «Это люди, которые делом и кровью доказали преданность своей стране. А необходимый профессионализм и знание управленческих процессов они добирают за счет обучающих программ», – пояснил собеседник.

При этом, подчеркнул Матвейчев, человек должен соответствовать определенным профессиональным требованиям, в том числе уметь находить общий язык с людьми, правильно ставить задачи, иметь навыки управленческой деятельности, обладать определенными психологическими качествами: «И тех, кто прошел программу, прямо рекомендовано включать в наш политический класс и управленческую элиту».