Тридцать один Герой России отобран на второй поток президентской программы «Время героев»

Tекст: Александра Юдина

В среду общественный совет президентской образовательной программы «Время героев» утвердил 85 участников второго потока, указано на сайте программы.

«На второй поток подали заявку 21 тыс. 644 бойца, к тем 44 тысячам, которые подали заявки в прошлом году. Более 60% из них прошли все этапы регистрации и отбора. Напомню, что среди ключевых критериев у нас были воинские заслуги, высокий управленческий опыт – как гражданский, так и боевой. Результаты получились очень плотные. Все участники отбора достойны стать слушателями программы. Значительно выросло количество кандидатов с самыми высокими государственными наградами, в первую очередь Героев России и кавалеров ордена Мужества», – заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ректор президентской академии Алексей Комиссаров заявил, что 42 участника первого потока уже получили назначения в органы власти и госкорпорации. «Мы видим, что все без исключения участники программы – это очень мотивированные, талантливые и ответственные люди, готовые с полной самоотдачей служить своей Родине. Мы достаточно системно подошли к сбору обратной связи от наших героев, экспертов и наставников и обязательно учтем эти данные при подготовке второго потока программы», – добавил он.

Сенатор Александр Карелин отметил, что определять участников было крайне сложно из-за высокого уровня заслуг и опыта кандидатов, а среди 85 финалистов оказались 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Он также выразил уверенность, что опыт программы позволит участникам служить Родине как на военной, так и на гражданской службе.

Военный корреспондент Евгений Поддубный добавил, что для бойцов СВО, находящихся на линии боестолкновений, организовали специальные пункты дистанционного тестирования, что позволило охватить 3,6 тыс. участников с передовой, часть из которых прошли отбор.

Депутат ГД Елена Цунаева выразила мнение, что назначения выпускников программы в различные организации станут мотивацией для второго потока, а программа дает фундаментальные знания для работы даже в период обучения.

Президентская программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. В рамках первого набора были отобраны 83 участника, приступившие к обучению в мае того же года. Уже к настоящему моменту 42 выпускника первого потока получили назначения на ответственные посты в органах власти, государственных структурах и общественных организациях.

Среди них – Артем Жога, назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов, исполняющий обязанности главы Тамбовской области, лидер «Движения первых» Артур Орлов, а также сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев. Еще несколько выпускников готовятся занять новые должности в ближайшее время.

Герой России Владимир Сайбель стал заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк получила назначение на пост временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.