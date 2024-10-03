В руководстве России пришло время Героев

Эксперты оценили назначения на государственные посты военных – участников программы «Время героев»

Tекст: Олег Исайченко

Владимир Путин назначил бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жогу полпредом президента на Урале. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Глава государства также провел с ним первое совещание, в рамках которого пожелал ему успехов на новой должности.

«Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент», – заявил Жога в ходе встречи с главой государства. Новый полпред – участник боевых действий в Донбассе с 2014 года, а после воссоединения региона с Россией был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем.

Примечательно, что Жога также является участником первого потока образовательной программы «Время героев». Одновременно с этим еще один выходец из проекта, Герой России Амыр Аргамаков, был назначен сенатором от Республики Алтай. Об этом заявил глава региона Андрей Турчак.

При этом Владимир Путин сообщил, что еще четверо участников программы займут посты в администрации президента. Их коллеги также получили должности в Федеральном агентстве воздушного транспорта, в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей, а также в госкорпорации «Росатом».

Напомним, программа «Время героев» предназначена для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих – участников СВО. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Президент уделяет колоссальное внимание развитию программы. На встрече с первым потоком проекта в июне лидер страны называл военных, прошедших отбор, опорой государства. «Такими людьми Россия всегда славилась, и она, как в народе говорят, на таких людях и держится – в разных сферах», – говорил он.

«Назначение Артема Жоги станет своеобразной вехой для государственного аппарата нашей страны. Это настоящий герой, который был готов пожертвовать собственной жизнью во имя Родины», – сказал Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

«Жога – человек подготовленный. За его плечами хороший управленческий опыт: долгое время он командовал разведывательным батальоном «Спарта». Прошел на этой должности, что называется, и огонь, и воду. Затем он стал председателем парламента ДНР, где зарекомендовал себя», – отмечает он.

«Немаловажным является и то, что Жога – участник программы «Время героев». Глава государства видит в представителях проекта будущую элиту страны. Для этого имеются все основания, ведь речь идет о военных, на деле доказавших преданность России. Уверен, это поможет справиться им с новым, уже гражданским, фронтом работы», – акцентирует собеседник.

Программа «Время героев» стала не просто социальным лифтом, а реальным инструментом обновления политической элиты.

Уверен, что программа продолжит свою жизнь и подарит нам немало новых и интересных управленцев. Хотелось бы пожелать, чтобы в будущем в ней смогли принять участие и те, кто занимается поддержанием нормальной жизни на новых территориях: врачи, учителя и волонтеры. Среди них тоже много достойных людей», – добавил Малькевич.

Президент давно говорил о том, что бойцы СВО должны стать опорой России и в сфере гражданского управления, добавил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. «Наши военные готовы выполнять данный запрос со стороны главы государства», – считает он.

«Военные постепенно, на разных уровнях, включаются в работу органов власти. Между прочим, на новых постах эти люди чувствуют себя крайне уверенно и демонстрируют неплохие результаты. Общество благосклонно относится к их усилиям. Напомню, что более 300 участников спецоперации одержали победу в рамках единого дня голосования (ЕДГ). Конечно, процесс их прихода на руководящие посты осуществляется не так интенсивно, как того бы хотелось.

Но важно понимать, что эта тенденция лишь формируется.

«Время героев» станет ярким проектом, который позволит усилить ее влияние на политику страны. Программа уже превратилась в значимое средство продвижения по карьерной лестнице», – полагает эксперт.

«Проект задает мощный тренд формирования качественно нового класса управленческой элиты. Он будет совершенно особенным: военные люди всегда привносят в государственный менеджмент новые черты. Понятное дело, что их еще предстоит многому обучить. Но главное здесь – желание служить Родине. А пример Артема Жоги и Амыра Аргамакова, уверен, вдохновит наших бойцов пойти по их стопам», – считает Асафов.

Кроме того, новые назначения – это сигнал о качественном изменении подходов к осуществлению государственного руководства, пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ. «Наша страна входит в новый исторический период. Возможно, конфликт на Украине и близится к завершению, однако напряженность на западных рубежах никуда денется», – говорит он.

«Поэтому будущим лидерам потребуется работать в условиях повышенного стресса.

Любые решения будут приниматься с оглядкой на военные нужды. В этой ситуации Владимир Путин логично пытается опереться на российских солдат. Он уверен в них, в их патриотизме, в их чувстве долга. Именно они смогут продолжить курс, заданный действующим главой страны», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, добавляются и новые вызовы: после СВО в свои города вернутся тысячи бойцов. Их обеспечение и включение в качестве полноценных членов общества также станет важной задачей для государства. Разумно, если этим также займутся их фронтовые товарищи, понимающие нужды простого солдата», – дополняет собеседник.

«В этой связи программа «Время героев» обречена на успех. Она не может не быть кузницей кадров. Пока в ее рамках принимают участие менее сотни человек. Уверен, в будущем эта цифра значительно увеличится. Она должна превратиться в хорошую школу подготовки, в которую стремятся попасть многие военные», – заключил Баширов.