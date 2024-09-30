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    30 сентября 2024, 11:22 • Политика

    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России

    Элита со знаком качества. Герой СВО как символ современной России
    @ будьвдвижении.рф

    Tекст: Семен Николаев

    В середине сентября Владимир Путин издал указ о назначении ветерана СВО, Героя России Артура Орлова новым председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Обычная кадровая новость, каких много? С одной стороны, да. Россия – огромная страна, в политической сфере которой постоянно происходит кадровая ротация. Но в данном случае гораздо более важной является «другая сторона» вопроса.

    Назначение Артура Орлова крайне важно в символическом – и в то же самое время в практическом отношении. Оно показывает и эффективность стартовавшей по инициативе президента программы «Время героев», и то направление, в котором движется страна.

    У каждого времени, у каждой исторической эпохи свои герои – или антигерои. И нет, я не буду напоминать про циничного амбала в малиновом пиджаке, ставшего символом эпохи «зрелых» 90-х. Чтобы понять, что именно происходит в политической сфере России сейчас, надо копнуть чуть глубже – заглянуть в эпоху, которую некоторые по инерции называют временем «политического романтизма» и временем «расцвета демократического движения в России».

    Вот цитата из вышедших в прошлом году мемуаров одного из ярких лидеров того движения Евгения Савостьянова: «Говорят: «Простота хуже воровства» (небесспорная, кстати, и аморальная поговорка)». То, что демократы проложили тропу, по который хлынули толпы алчных и беспринципных, – наша демократов вина».

    Но ошибки и просчеты «романтического периода» породили не только «Франкенштейна в малиновом пиджаке» – ту самую псевдоэлиту, о которой, объявляя в этом феврале о старте программы «Время героев», Путин высказался так: «Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов, они точно не элита». Ошибки «романтического» периода привели к появлению на свет даже еще более страшного «монстра».

    Вот еще одна цитата из мемуаров Савостьянова: «Мы были солидарны с националистами из украинского «Руха», литовского «Саюдиса», Армянского общенационального движения, узбекского «Бирлика», «Свободной Грузии», народных фронтов, созданных в Латвии, Эстонии, Азербайджане и Таджикистане. Но их стремление к суверенитету было стремлением к свободе титульных народов от коммунизма и российского диктата в сочетании с урезанием прав национальных меньшинств... В этом вопросе мы приняли «страусиную позу».

    Россия уже давно не находится в «страусиной позе». Но в те несколько лет, когда она в ней находилась, Запад не дремал. Он активно «дербанил» советское политическое наследство, создавал условия для последующего продвижения военной инфраструктуры на восток – к рубежам нашей страны.

    И когда Россия предложила Западу полюбовно договориться о новой системе безопасности в Европе, то ответом Москве был категорический отказ. Согласиться с контрпредложением Запада – «не важно, что система безопасности в Европе не устраивает вас, важно то, что она устраивает нас!» – Россия не могла. Это и предопределило превращение текущей политической эпохи во «Время героев».

    Есть известное высказывание Уинстона Черчилля: «В те дни говорили: «От деревянных башмаков к деревянным башмакам – путь в четыре поколения», то есть первое поколение наживает, второе приумножает, третье – транжирит, а четвертое возвращается на фабрику». Я не верю в предопределенность деградации, в обязательность вырождения поколений. Это и нужно, и можно предотвратить. Но вот что в этом высказывании великого британца актуально для современной России. Нынешнее поколение граждан РФ «возвращается на фабрику» – а также приходит на фронты СВО.

    Еще из заявлений Путина в момент запуска программы «Время героев»: «Постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции. Это и кадровые военные, и добровольцы, люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Вы знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут».

    «Не отступят, не подведут и не предадут» – именно так звучит определение настоящей элиты, элиты без кавычек, элиты со знаком качества. Именно такие люди должны приходить на ведущие позиции в российской политической системе, в российской системе власти. Должны – и будут приходить. Да что там «будут» – уже приходят!

    Назначение Артура Орлова – это один из самых ярких примеров реализации февральского обещания президента о том, что представители настоящей, подлинной элиты будут «выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».

    Яркость одного конкретного примера – назначения Орлова – не должна заслонять общую типичность явления. Участие в СВО – это не только «школа жизни». Это еще и «школа власти». Вот простое перечисление новостей за сентябрь. Герой России, участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен на должность заместителя начальника департамента ОАО «РЖД». Участник программы «Время героев» Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов выдвинут «Единой Россией» на должность председателя гордумы Нижнего Новгорода. И чем дальше, тем больше будет подобных новостей. Такова политическая специфика нашего времени – такова политическая специфика «Времени героев».

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