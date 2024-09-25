Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода
Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода
Городскую думу Нижнего Новгорода возглавил участник программы «Время героев» Евгений Чинцов. На прошедших в сентябре выборах он победил по одномандатному округу №30 в Советском районе с большим отрывом от конкурентов.
«Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь стала еще удобнее и комфортнее для людей», – приводятся слова Чинцова в Telegram-канале «Время героев».
По его словам, знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы.
«Программа «Время героев» очень интересная, насыщенная, а главное полезная. Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний – это все было на программе», – подчеркнул он.
До избрания в городскую думу Нижнего Новгорода Евгений Чинцов строил карьеру на военной службе, с 2022 года он был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды был удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.