Участник программы «Время героев» Чинцов возглавил гордуму Нижнего Новгорода

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода

«Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь стала еще удобнее и комфортнее для людей», – приводятся слова Чинцова в Telegram-канале «Время героев».



По его словам, знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы.

«Программа «Время героев» очень интересная, насыщенная, а главное полезная. Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний – это все было на программе», – подчеркнул он.

До избрания в городскую думу Нижнего Новгорода Евгений Чинцов строил карьеру на военной службе, с 2022 года он был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды был удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

