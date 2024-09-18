Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?6 комментариев
Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента РЖД
Герой России, участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен на должность замначальника департамента ОАО «РЖД».
Ранее Сайбель занимал руководящую должность в Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».
«Тематика достаточно серьезная: специальные вопросы компании, взаимодействие с органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей... Эти серьезные и масштабные вопросы будут за мной», – прокомментировал назначение сам Сайбель.
Он добавил, что программа «Время героев» оказала на него большое влияние, дав новые знания и навыки, необходимые для этой работы.
Сайбель родился в 1982 году в Улан-Удэ, является выпускником Новосибирского военного института и Байкальского государственного университета экономики и права. В период с 2008 по 2022 годы занимал разные должности в структуре ОАО «РЖД».
Награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.
«Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов», ее цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.
Ранее участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области.