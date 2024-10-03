Путин заявил о согласовании новых назначений участников «Времени героев»

Tекст: Александра Юдина

«Коллеги, с которыми вы проходили обучение в рамках платформы «Время героев», – многие из них уже получили определенное движение», – передает ТАСС слова президента.

«Но это не все. Практически согласованы новые назначения, четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один – зампредседателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, еще один ваш коллега – заместителем губернатора Калужской области», – перечислил Путин.

Президент добавил, что практически согласованы назначения и других участников программы. Так, один из слушателей будет назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, другой займет должность замминистра цифрового и технологического развития Сахалинской области, еще один участник станет советником заместителя гендиректора Росатома.

Путин выразил уверенность в том, что участники программы справятся с ответственными должностями.

«Все это очень серьезная работа, каждое из них является очень серьезным назначением, каждое направление деятельности. Они показали себя самым наилучшим образом не только в боевых условиях, когда им приходилось рисковать жизнью, здоровьем в интересах России, защищая Россию. Но они показали очень хорошие результаты в ходе подготовки на платформе «Время героев». Уверен, они справятся, и, больше того, думаю, для них это только первый шаг в развитии будущей карьеры», – указал он.

В заключение президент пожелал Жоге «всего самого хорошего».

Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

