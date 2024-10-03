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Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о назначении Героя России Амыра Аргамакова сенатором от региона, представляющим исполнительную власть в Совете Федерации.
В своей речи на инаугурации Турчак отметил заслуги Аргамакова и подчеркнул, что с ним будет подписан указ о назначении.
«Отдельно хотел обратиться к нашему Герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», – заявил Турчак.
Амыр Аргамаков, майор гвардии, был участником военных операций в Сирии и в спецоперации на Украине. Ему 30 лет, и он является вторым уроженцем Горного Алтая, удостоенным звания Героя России. В феврале 2024 года Аргамаков получил звезду Героя России, а в марте был назначен председателем республиканского Союза ветеранов специальной военной операции.