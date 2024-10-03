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Малькевич: «Время героев» стало инструментом обновления элиты России
Член ОП Малькевич: Назначение Жоги станет вехой для государственного аппарата страны
Программа «Время героев» подарит России немало уникальных политических лидеров. Ее результаты заметны уже сегодня: выпускник проекта гвардии полковник Артем Жога пользуется высоким доверием со стороны президента, которое он, несомненно, оправдает, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин назначил спикера парламента ДНР Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.
«Назначение Артема Жоги станет своеобразной вехой для государственного аппарата нашей страны. Это настоящий герой, который был готов пожертвовать собственной жизнью во имя Родины», – сказал Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.
«Жога – человек подготовленный. За его плечами хороший управленческий опыт: долгое время он командовал разведывательным батальоном «Спарта». Прошел на этой должности, что называется, и огонь, и воду. Затем он стал председателем парламента ДНР, где зарекомендовал себя», – отмечает он.
«Немаловажным является и то, что Жога – выпускник программы «Время героев». Глава государства видит в участниках проекта будущую элиту страны. Для этого имеются все основания, ведь речь идет о военных, на деле доказавших преданность России. Уверен, это поможет справиться им с новым, уже гражданским, фронтом работы», – акцентирует собеседник.
«Время героев» стала не просто социальным лифтом, но реальным инструментом обновления политической элиты. Уверен, что программа продолжит свою жизнь и подарит нам немало новых и интересных управленцев. Хотелось бы пожелать, чтобы в будущем в ней смогли принять участие и те, кто занимаются поддержанием нормальной жизни на новых территориях: врачи, учителя и волонтеры. Среди них тоже немало достойных людей», – заключил Малькевич.
Ранее Владимир Путин назначил бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жогу своим полпредом на Урале. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Глава государства также провел с Жогой первое совещание. Президент пожелал ему успехов на новой должности и подчеркнул, что Урал «включает в себя множество предприятий оборонно-промышленного комплекса, и работа на посту полпреда УрФО является очень ответственной и значимой».
Сам Жога заявил, что понимает всю ответственность предстоящей деятельности и готов выполнять поставленные задачи, поскольку он в первую очередь военный. «Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент», – подчеркнул он.
Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Славянск. Он является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. После гибели сына – Героя России Владимира Жоги – он возглавил батальон «Спарта». Когда Донбасс воссоединился с Россией, Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года он обратился к главе государства с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года, позже стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества.
Гвардии полковник Жога – участник первого потока образовательной программы «Время героев». Это проект способствует развитию управленческих навыков у бойцов специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».