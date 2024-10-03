Малькевич: «Время героев» стало инструментом обновления элиты России

Член ОП Малькевич: Назначение Жоги станет вехой для государственного аппарата страны

Tекст: Олег Исайченко

«Назначение Артема Жоги станет своеобразной вехой для государственного аппарата нашей страны. Это настоящий герой, который был готов пожертвовать собственной жизнью во имя Родины», – сказал Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

«Жога – человек подготовленный. За его плечами хороший управленческий опыт: долгое время он командовал разведывательным батальоном «Спарта». Прошел на этой должности, что называется, и огонь, и воду. Затем он стал председателем парламента ДНР, где зарекомендовал себя», – отмечает он.

«Немаловажным является и то, что Жога – выпускник программы «Время героев». Глава государства видит в участниках проекта будущую элиту страны. Для этого имеются все основания, ведь речь идет о военных, на деле доказавших преданность России. Уверен, это поможет справиться им с новым, уже гражданским, фронтом работы», – акцентирует собеседник.

«Время героев» стала не просто социальным лифтом, но реальным инструментом обновления политической элиты. Уверен, что программа продолжит свою жизнь и подарит нам немало новых и интересных управленцев. Хотелось бы пожелать, чтобы в будущем в ней смогли принять участие и те, кто занимаются поддержанием нормальной жизни на новых территориях: врачи, учителя и волонтеры. Среди них тоже немало достойных людей», – заключил Малькевич.

Ранее Владимир Путин назначил бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жогу своим полпредом на Урале. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Глава государства также провел с Жогой первое совещание. Президент пожелал ему успехов на новой должности и подчеркнул, что Урал «включает в себя множество предприятий оборонно-промышленного комплекса, и работа на посту полпреда УрФО является очень ответственной и значимой».

Сам Жога заявил, что понимает всю ответственность предстоящей деятельности и готов выполнять поставленные задачи, поскольку он в первую очередь военный. «Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент», – подчеркнул он.

Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области, в 1990-х переехал в Славянск. Он является участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. После гибели сына – Героя России Владимира Жоги – он возглавил батальон «Спарта». Когда Донбасс воссоединился с Россией, Жога был избран в Народный совет ДНР и стал его председателем. В декабре 2023 года он обратился к главе государства с просьбой, чтобы тот согласился участвовать в президентских выборах 2024 года, позже стал одним из сопредседателей предвыборного штаба Путина. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Мужества.



Гвардии полковник Жога – участник первого потока образовательной программы «Время героев». Это проект способствует развитию управленческих навыков у бойцов специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».