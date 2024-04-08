На президентскую образовательную программу «Время героев» зарегистрировалось более 44 тыс. человек

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа будет регулярной. «Сегодня завершился набор в рамках первого этапа реализации программы «Время героев». Обязательно будут и последующие этапы, поскольку по поручению президента России программа будет действовать на регулярной основе. О начале набора на следующие потоки мы сообщим дополнительно. Ну а нынешних участников после регистрации ждет тестирование. По результатам выполнения заданий этапа регистрации и онлайн-тестирования будут определены участники обучения. Сразу отмечу, что отбор будет строгий, на программу попадут не все, но у всех будет возможность попробовать снова», – сказал Комиссаров.

Он также напомнил, что всем зарегистрированным участникам будет предоставлено право пройти онлайн-обучение на платформе РАНХиГС, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

До конца мая каждый из них получит приглашение на обучение по дистанционной программе «Эффективное управление в системе публичной власти». Эта программа познакомит слушателей с системой органов публичной власти в Российской Федерации и позволит совершенствовать их лидерские, управленческие и коммуникативные навыки. Она состоит из девяти электронных курсов и итогового тестирования. Более того, для каждого, кто в срок завершил этап регистрации, будет открыт доступ к «Базе знаний», включающей более 100 онлайн-курсов.

Комиссаров также предположил, что у многих бойцов СВО уже могут быть высокие управленческие компетенции. Такие участники могут претендовать на новые должности еще до завершения обучения. «Обучение в рамках программы «Время героев» рассчитано на срок около двух лет. Тем не менее существует высокая вероятность участия в программе кандидатов с высоким уровнем знаний и компетенций, которые смогут претендовать на назначения еще до завершения обучения», – отметил ректор РАНХиГС.

«Время героев» – это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Продолжительность обучения составит около двух лет, оно будет проходить как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы.

Напомним, что о старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. Первого марта начался прием заявок на участие в отборе на Программу «Время героев».

