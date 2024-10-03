Кремль: Конституция позволяет избрание участника боевых действий президентом

Представитель Кремля Песков: Конституция позволяет избрание участника боевых действий президентом

Tекст: Александра Юдина

По его словам, конституция не препятствует избранию участника боевых действий на пост президента, передает ТАСС.

Также Песков отметил, что в конституции четко прописано, кто может возглавить государство, и если кандидат соответствует всем требованиям, он может быть избран.

Это заявление было сделано в контексте назначения выпускника программы «Время героев» Артема Жоги полпредом на Урале. Песков подчеркнул, что в назначениях участников программы «Время героев» на госдолжности нет кампанейщины, а только индивидуальная оценка квалификаций и подготовки каждого.

Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.

