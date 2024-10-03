Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Кремль: Конституция позволяет избрание участника боевых действий президентом
Представитель Кремля Песков: Конституция позволяет избрание участника боевых действий президентом
Конституция России разрешает участникам боевых действий занимать пост президента, если они соответствуют требованиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, конституция не препятствует избранию участника боевых действий на пост президента, передает ТАСС.
Также Песков отметил, что в конституции четко прописано, кто может возглавить государство, и если кандидат соответствует всем требованиям, он может быть избран.
Это заявление было сделано в контексте назначения выпускника программы «Время героев» Артема Жоги полпредом на Урале. Песков подчеркнул, что в назначениях участников программы «Время героев» на госдолжности нет кампанейщины, а только индивидуальная оценка квалификаций и подготовки каждого.
Напомним, Путин назначил Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Жога – участник программы «Время героев», это программа развития для участников специальной военной операции. Программа реализуется по поручению президента России.