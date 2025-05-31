Путин назвал добровольцев защитниками Донбасса и Русского мира

Tекст: Александра Юдина

«Созданный в 2015 году союз объединил в своих рядах тысячи мужественных, смелых, сильных духом людей: ополченцев, добровольцев, тех, кто в судьбоносные для всего Русского мира дни и месяцы поднялся на защиту жителей Донбасса, их свободы, достоинства, права на родной язык и культуру. Знаю, что и сегодня многие из вас по-прежнему в строю, на передовой, вместе с однополчанами решают сложные, ответственные боевые задачи, проявляя отвагу и доблесть, стойкость и взаимовыручку», – указаны слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул значимую поддержку, которую СДД оказывает ветеранам и семьям погибших бойцов, а также его активную роль в патриотическом воспитании молодежи, развитии волонтерства и реализации других проектов.

«Уверен, что и впредь вы будете беречь традиции воинского братства, преданно служить интересам России и нашего народа», – подчеркнул президент, пожелав участникам и гостям мероприятия успехов и всего доброго.

Напомним, президент России уделяет внимание встрече с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о происходящем.