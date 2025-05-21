Кирьянов: Путин встретился с волонтерами для получения объективной картины

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на плотный рабочий график, глава государства уделил время общению с теми, кто на практике помогает жителям пострадавших районов, взаимодействует с местными властями и участвует в гуманитарных миссиях на передовой.

Кирьянов отметил, что волонтеры рассказали президенту о реальной ситуации на местах, отметив: «У нас наиболее полная и объективная картина происходящего». Такой диалог позволяет главе государства получать живую информацию напрямую от тех, кто ежедневно сталкивается с вызовами на земле.

По мнению депутата, сам факт встречи стал знаком особого уважения и признательности к добровольцам, служащим стране и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Напомним, в среду Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.