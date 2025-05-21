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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    41 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Рынок рабов стал ключевым в экономике Украины

    Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится воспоминаний о Стамбуле

    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    21 мая 2025, 14:23 • Новости дня

    Кирьянов: Путин встретился с волонтерами для получения объективной картины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в рамках визита в Курскую область уделил внимание встрече с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о происходящем в регионе, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на плотный рабочий график, глава государства уделил время общению с теми, кто на практике помогает жителям пострадавших районов, взаимодействует с местными властями и участвует в гуманитарных миссиях на передовой.

    Кирьянов отметил, что волонтеры рассказали президенту о реальной ситуации на местах, отметив: «У нас наиболее полная и объективная картина происходящего». Такой диалог позволяет главе государства получать живую информацию напрямую от тех, кто ежедневно сталкивается с вызовами на земле.

    По мнению депутата, сам факт встречи стал знаком особого уважения и признательности к добровольцам, служащим стране и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

    Напомним, в среду Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    21 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    @ Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Во время совещания в Курской области Владимир Путин с улыбкой отметил, что Александр Хинштейн стал врио губернатора, поскольку «хочет все побольше» для области, как и жители региона. Так Путин ответил на реплику главы Глушковского района Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России.

    Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области, которое прошло 20 мая, объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора с иронией, передает ТАСС.

    В ответ на реплику главы Глушковского района Павла Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России, чтобы обезопасить приграничные районы, Путин рассмеялся и заявил: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше».

    Президент подчеркнул, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает».

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение ситуации в Курской области в автомобиле.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что получает доклады от всех силовых ведомств и лично отслеживает ситуацию в Курской области, отмечая важность мнения местных руководителей.

    Коментарии (12)
    21 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    Путин: Неонацисты из ВСУ даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение памятников времен Второй мировой войны украинскими формированиями свидетельствует об их неонацистской идеологии и «крайнем идиотизме», заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин осудил действия украинских боевиков, разрушающих памятники времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    На встрече с волонтерами в Курской области он подчеркнул, что подобное поведение является проявлением неонацистской идеологии.

    «Эти люди с идеологией нацизма. И даже они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты», – отметил Путин.

    По его словам, уничтожение памятников наглядно демонстрирует, с кем воюет Россия в ходе спецоперации.

    Один из волонтеров на встрече с Путиным рассказал, что боевики ВСУ атакуют памятники беспилотниками, особенно, когда там появляются волонтеры.

    «Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма», – отметил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые посетил Курск после освобождения региона от ВСУ.

    Глава государства во время визита в Курскую область встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 08:54 • Новости дня
    Путин посетил Курскую область
    Путин посетил Курскую область
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    Владимир Путин посетил Курскую область, сообщает ТАСС. По данным агентства, кадры визита распространила пресс-служба Кремля в среду, сама встреча прошла накануне.

    В ходе поездки глава государства побывал в гуманитарном штабе, где встретился с волонтерами. Вместе с ним на встрече присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

    Отмечается, что это первая поездка Путина в регион после его полного освобождения от ВСУ. До этого Путин приезжал в регион в марте, вскоре после успешной операции «Поток».

    26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции «Поток» более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

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    21 мая 2025, 10:19 • Новости дня
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания в Курской области указал на постоянную активность украинских боевиков на государственной границе.

    «Каждый день противник пытается пересечь государственную границу России», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках ВСУ прорваться через границу во время совещания с руководителями муниципалитетов, состоявшегося в Курской области.

    Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона от ВСУ. Президент на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти к российской границе в районе Шостки.

    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 09:00 • Новости дня
    Путин встретился с волонтерами в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области и поблагодарил их за работу.

    Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области, передает ТАСС. На встрече присутствовали врио губернатора Александр Хинштейн и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

    В ходе визита особое внимание было уделено вопросам гуманитарной поддержки и работы волонтерских организаций.

    Владимир Путин совершил первый визит в Курск после освобождения региона от ВСУ. Президент ранее посетил Курскую область в марте после завершения операции «Поток», которая позволила российским бойцам прорвать оборону противника.

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    21 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

    Путин побывал на строящейся Курской АЭС-2 в городе Курчатове во время рабочей поездки в Курскую область, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В рамках визита глава государства встретился с представителями добровольческих организаций и обсудил вопросы развития региона с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. В ходе поездки Путин также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

    «В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

    Коментарии (2)
    21 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    Оперотряд уничтожил украинские катера FPV-дронами у Крыма

    Оперотряд «Омерзительная восьмерка» уничтожил семь катеров ВСУ за шесть месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение полугода операторы FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» ликвидировали семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря и у берегов Крыма.

    Расчеты FPV-дронов отряда «Омерзительная восьмерка» за последние шесть месяцев уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в Черном море и прибрежной зоне Крыма, передает ТАСС.

    Командир отряда с позывным Хруст рассказал: «Расчетами FPV-дронов «Омерзительной восьмерки» в течение последних шести месяцев уничтожено семь украинских безэкипажных катеров. Работа ведется в акватории Черного моря и прибрежной территории Крыма. Именно «Восьмеркой» разработана тактика боевой работы по безэкипажным катерам. Мы стали первыми, кто начал уничтожать БЭКи FPV-дронами».

    Военнослужащий также уточнил, что для этих целей используются дроны «Ключ», созданные совместно с Центром беспилотных компетенций, и доработанные для противодействия радиоэлектронной борьбе противника. По его словам, на боевое дежурство в Черном море встали также FPV-дроны проекта «Судный день» – ВТ-40.

    В апреле отмечалось, что операторы отряда уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с начала вторжения ВСУ на территорию региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области с помощью FPV-дронов «Ключ».

    Российские военные предотвратили попытку украинского подразделения приблизиться к границе Курской области, применив осколочно-фугасные зажигательные боеприпасы.

    Военнослужащие России нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ у населенного пункта Шостка в Сумской области.

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    21 мая 2025, 09:24 • Новости дня
    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе

    Путин сообщил о зафиксированных попытках продвижения ВСУ в районе Шостки

    Путин заявил о попытках ВСУ двигаться к российской границе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти в сторону российской границы, упомянув район Шостки.

    Во время встречи один из волонтеров рассказал о ситуации на курском направлении и сообщил, что противник недавно был замечен в районе населенного пункта Шостка.

    «Тоже пытаются двигаться в сторону границы», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Сумской области в районе Шостки.

    Президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Во время этой поездки Путин встретился с волонтерами и поблагодарил их за проделанную работу.

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    21 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин посадил Хинштейна в свою машину после встречи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время визита в Курскую область президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение региональных вопросов в автомобиле.

    Путин после личной встречи с Александром Хинштейном посадил врио губернатора Курской области в свою машину, сообщает ТАСС. Глава государства предложил Хинштейну пообщаться на дополнительные темы во время совместной поездки.

    «Знаю, что у вас и других вопросов много. Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», – заявил Путин лично Хинштейну. Это произошло в рамках визита президента в Курскую область, где обсуждались актуальные задачи региона.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    21 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    Путин поддержал продление выплат жителям Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин согласился продлить ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество, до момента их возвращения в собственные дома.

    Решение о продлении выплат прокомментировал президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном, передает ТАСС.

    Путин поддержал предложение руководства области и отметил: «Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома».

    Изначально выплаты предполагалось прекратить после полного освобождения Курской области от противника, операция завершилась 26 апреля. Однако Хинштейн обратился к президенту с просьбой о продлении меры поддержки на период, пока жители не смогут вернуться в свои дома.

    Президент также согласился с инициативой выделить бюджетные средства на ремонт домов, которые пришли в негодность во время эвакуации, даже если они не были разрушены напрямую в результате обстрела.

    «Так и надо сделать. Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать. Согласен», – отметил президент.

    Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу.

    Путин также осмотрел стройплощадку Курской АЭС-2 и провел совещание с местными руководителями.

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    21 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Священник рассказал Путину о спасении жителей Суджи от ВСУ
    Священник рассказал Путину о спасении жителей Суджи от ВСУ
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Протоиерей Евгений Шестопалов поделился с президентом Владимиром Путиным историей укрытия мирных жителей Суджи в храме во время вторжения ВСУ.

    Настоятель Свято-Троицкого храма в городе Суджа Курской области рассказал президенту России Владимиру Путину о событиях первых дней вторжения ВСУ в регион, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что когда он увидел приближение противника, его первой мыслью стало спасение людей, и он решил укрыть в храме детей, многодетных, стариков и женщин. По словам Шестопалова, здание храма, которому более 200 лет, отличалось прочностью стен и могло выдержать даже прямое попадание некоторых боеприпасов.

    Священник сообщил, что обеспечивал укрывающихся водой и хлебом, которые покупал в ближайшем селе. Мирные жители провели в храме двое суток под непрекращающимися обстрелами, после чего было принято решение об эвакуации. Вывоз людей продолжался до одиннадцатого августа, в этом активно участвовали местные жители и представители властей.

    Шестопалов подчеркнул, что многие рисковали своими жизнями во время эвакуации. Он также поделился, что по возвращении в Суджу их дважды встречали враги: один раз пропустили, второй раз угрожали расстрелом, однако, по его словам, все остались живы благодаря божьей помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России начали штурмовать засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ. Дипломат сравнил действия ВСУ в Курской области с террористами ИГ. В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

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    20 мая 2025, 18:03 • Новости дня
    Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу

    Политолог Август: Модель «Сириуса» по работе с юными талантами можно внедрить по всей стране

    Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. Государство готово поддержать их стремления, заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Ранее Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи предложил распространить систему грантовой поддержки одаренных студентов на юных спортсменов, музыкантов, художников и артистов.

    «Для России одинаково значимы как технологические победы, так и культурные, спортивные достижения. Наши специалисты применяют многие прогрессивные практики, способные раскрыть юные таланты в полную силу. А более широкое распространение программ президентских грантов поможет улучшить уже имеющийся опыт работы с молодежью», – пояснила политконсультант Алена Август.

    По ее словам, в России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. «Государство готово поддержать их стремления», – заметила она. Аналитик напомнила, что на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» Путин подчеркнул, что новаторские подходы в преподавании, созданные в «Сириусе», нужно масштабировать. «За десять лет решение Путина о создании центра показало свою важность. У нас есть работающая модель, которую можно реализовать в каждом регионе России», – отметила собеседница.

    «Задача нашего образования – развитие потенциала молодых людей. Сейчас на рынке труда востребованы междисциплинарные навыки и специалисты с естественно-научным, креативным и гуманитарным началами», – подчеркивает Арсений Майоров, ректор АНО ВО «Университет ИТ ХАБ».

    «В этом смысле роль «Сириуса» в России огромна. Он стал уникальной лабораторией передовых образовательных практик и экосистемой для воспитания талантливых детей. Примечательно, что Путин поручил центру вместе с другими образовательными организациями в сфере искусства поучаствовать в разработке методики преподавания творческих дисциплин в школах», – продолжил эксперт.

    «Напомню, что Аристотель в своем лицее кроме преподавания натурфилософии и других дисциплин уделял огромное внимание пению и физической активности. Я вижу крайне важным прививать нашей молодежи интерес к прекрасному. Поручение президента позволит провести эту работу на высочайшем уровне с привлечением самых передовых экспертов», – резюмировал Майоров.

    Ранее президент Владимир Путин встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра «Сириус», а также лауреатами конкурса «Созвездие». Кроме того, глава государства провел заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», сообщает Кремль.

    Президент напомнил, что почти десять лет назад, а именно 1 июня 2015 года, созданный на базе олимпийского наследия образовательный центр «Сириус» принял своих первых воспитанников. По его оценке, это место стало площадкой, где юные таланты со всей России получают широкие возможности для уверенного жизненного старта, учатся у выдающихся наставников, участвуют в создании передовых технологий и продуктов.

    «При этом нужно обязательно двигаться вперед – это в полной мере созвучно духу, самой идее «Сириуса». И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны», – заметил глава государства.

    Он также предложил распространить ежемесячную выплату по поддержке одаренных студентов в размере 20 тыс. рублей на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов оперы и балета, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований. По словам президента, механизм распределения грантов должен отвечать задачам обеспечения не только технологического, но и культурно-ценностного суверенитета.

    «Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящих граждан, патриотов страны. Такое всестороннее, и, повторю, в полной мере гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования», – подчеркнул Путин.

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    21 мая 2025, 11:22 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке минимальных ставок по ипотеке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимальные ставки по ипотеке поддерживают не только строительную отрасль, но и позволяют сохранить рабочие места в компаниях сектора, сообщил президент России Владимир Путин.

    Все, кто отвечает за развитие строительного сектора в России, выступают за минимальные ставки по ипотеке, сообщил президент Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов Курской области, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи член общественной палаты области Александр Терновцов предложил распространить льготную ипотеку под 2% на всех жителей региона.

    Путин с юмором заметил, что Терновцова на этот вопрос «подговорил» вице-премьер Марат Хуснуллин. «Все, кто отвечает за стройку в стране, они все за сохранение минимальной ипотеки. Это дает возможность сохранить трудовые коллективы, поддержать компании. Но тем не менее подумаем, мы это обсуждали уже», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил распространять льготную семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье в регионах, где малодоступно новое строительство. Губернатор Курской области предложил списать жителям долги по ипотеке за разрушенное жилье. Лимиты на выдачу семейной ипотеки почти сняты, механизм расширения программы на вторичный рынок могут принять до конца года.

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    21 мая 2025, 09:57 • Новости дня
    Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
    Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил увеличить численность подразделений, занимающихся разминированием в Курской области, чтобы ускорить возвращение жителей в свои дома.

    Глава государства заявил о необходимости усиления группировки разминирования в Курской области, сообщает ТАСС. По словам Путина, дополнительные силы должны быть привлечены, чтобы жители региона смогли как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

    «Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», – отметил президент во время встречи с врио губернатора Александром Хинштейном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением. Украинские военные начали минировать пути отхода своих подразделений. ВСУ создали многослойные минные поля на Запорожском фронте.

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    21 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Путин вручил премию «Служение» чиновнику из Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Курской области Юрию Польскому.

    Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе Гирьянского сельсовета Юрию Польскому, сообщает ТАСС. Церемония состоялась в рамках совещания с муниципалитетами региона 20 мая, куда Польской был приглашен после того, как ранее не смог присутствовать на вручении в Москве из-за болезни.

    «Я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел. Но сегодня он здесь. Это глава администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Польской Юрий Владимирович», – сказал президент, вручив статуэтку победителю.

    Путин отметил вклад Польского в развитие местного самоуправления, подчеркнув, что «работа с людьми на земле – это совершенно иной уровень погружения». Президент выразил благодарность всем муниципальным деятелям, подчеркнув сложность их служения.

    Глава государства также поручил губернатору Курской области представить к государственным наградам деятелей, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в регионе.

    «Хочу попросить Александра Евсеевича: обстановка боевая, поэтому это вполне естественно, прошу коллег, которые внесли особый вклад в нормализацию ситуации, представить к государственным наградам», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ.

    Путин одобрил продление ежемесячных выплат жителям Курской области, потерявшим имущество, до их возвращения в дома. Он также призвал изучить опыт Курской области по гуманитарной помощи.

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    Подсанкционный СПГ-завод России заманивает покупателей

    Попавший под санкции российский завод по производству СПГ запустил новую вторую очередь. При этом продать газ с первой очереди «Арктик СПГ-2» не удалось: танкеры с СПГ так и остались в море, не найдя покупателей. Зачем же тогда понадобилось запускать вторую очередь? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    Набор в вузы скорректируют под приоритеты государства

    Депутаты приняли закон о государственном распределении платных мест в вузах. Теперь правительство будет контролировать не только бюджетный, но и коммерческий набор студентов в зависимости от потребностей экономики. По мнению экспертов, данная инициатива позволит заложить базу для технологического лидерства страны. Каким образом будут определяться перспективные направления? Подробности

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    Зачем Франция возрождает легендарную каторгу

    «Это оскорбление нашей истории, политическая провокация и возвращение к колониальным временам». Такими словами французская оппозиция оценивает планы Парижа построить новую тюрьму, причем там, где еще несколько десятилетий назад существовала легендарная каторга. Похоже, показной гуманизм западной пенитенциарной системы остается в прошлом, и пример этому подает Франция. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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