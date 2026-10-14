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ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для диверсий
Украинское командование направило в Сумскую область «рейнджерский» полк для проведения диверсий на позициях группировки российских войск «Север».
«Для проведения диверсий на позициях ВС РФ в Сумской области украинское командование перебросило четвертый «Рейнджерский» полк ССО. Для продолжительной деятельности на позициях, в распоряжение подразделения переданы эвакуационные НРТК», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои, штурмовые подразделения группировки «Север» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем продавливают оборону ВСУ.
Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Краснополья, Великой Рыбицы, Никольского, Бариловки, Кучеровки, Старой Гуты, Рудни, Великой Березки и Уралова.
В Сумском районе бойцы группировки «Север» продолжают уничтожать противника у населенного пункта Хотень, а в Шосткинском районе российские штурмовые группы продвинулись в районе Коренька. В Краснопольском районе артиллерия поддерживает продвижение российских штурмовых подразделений в районе населенного пункта Турья.
На Харьковском направлении «Северяне» завершают зачистку так называемого Волчанского котла на северо-востоке области, продвигаясь как внутри, так и снаружи окружения.
Удары авиации и беспилотников ВКС России пришлись по скоплениям сил и техники ВСУ в районах Великого Бурлука, Великих Проходов, Рубежного, Бережного, Вишневого, Бугаевки, Пионера, Федоровки, Малого Бурлука, Хатнего, Першотравневого, Гарашовки, Горячего, Зарожного, Избицкого и Варваровки.
На востоке Харькова в селе Бражники подтверждено уничтожение пункта временной дислокации боевиков разведроты ВСУ, среди украинских военных есть потери в сержантском составе.
На Липцовском направлении «Северяне» продвинулись южнее Новой Казачьей и в районе Токаревки до 250 м, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях штурмовые группы «Северян» продвинулись в районах Варваровки, Черного и Нефедовки, суммарное продвижение на 25 участках превысило 1200 м.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» поразила цех по производству дронов ВСУ в Черниговской области Украины.