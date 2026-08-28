Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов

Минюст: Комик Незлобин пополнил реестр иностранных агентов

Tекст: Вера Басилая

В список иноагентов были включены комик Александр Незлобин, журналисты М. Ю. Базылюк, К. Ю. Горожанко, А. А. Мочалов, а также проект «Быть Или» и информационный ресурс «Книгижарь», следует из сообщения на сайте Минюста.

По данным ведомства, Александр Незлобин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине. Сейчас комик проживает за пределами страны.

Неделей ранее московский суд заочно приговорил комика Семена Слепакова* (внесен в список иноагентов) к 400 часам обязательных работ.

В июле Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов блогера Адама Аушева.

В том же месяце ведомство пополнило этот список именем политика Бориса Надеждина*.