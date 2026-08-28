Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным
Медведев: Конфликт России и Запада носит глобальный характер
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал текущее геополитическое противостояние страны с западными государствами как системное и масштабное.
Противостояние России и целого ряда западных государств носит глобальный характер, передает РИА «Новости». Такую оценку текущей геополитической ситуации Медведев дал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.
«С точки зрения противостояния, вы прекрасно понимаете, наш конфликт с целым рядом западных стран носит глобальный, системный характер», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее заместитель председателя Совбеза сравнил ситуацию в Донбассе с событиями 2008 года в Южной Осетии.
В июне политик охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния с Россией.
Весной Дмитрий Медведев заявил о прямом участии десятков западных государств в конфликте.