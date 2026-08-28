Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным

Медведев: Конфликт России и Запада носит глобальный характер

Tекст: Елизавета Шишкова

Противостояние России и целого ряда западных государств носит глобальный характер, передает РИА «Новости». Такую оценку текущей геополитической ситуации Медведев дал во время общения с участниками Фестиваля новых медиа.

«С точки зрения противостояния, вы прекрасно понимаете, наш конфликт с целым рядом западных стран носит глобальный, системный характер», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее заместитель председателя Совбеза сравнил ситуацию в Донбассе с событиями 2008 года в Южной Осетии.

В июне политик охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния с Россией.

Весной Дмитрий Медведев заявил о прямом участии десятков западных государств в конфликте.