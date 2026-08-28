Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Силы ПВО за день уничтожили 112 украинских БПЛА над девятью регионами России
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над девятью регионами России, сообщило Министерство обороны.
Дежурными силами противовоздушной обороны в течение дня перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в Max.
Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областей, а также Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее ВС России за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов.
В семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов.