Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов
С 22 по 28 августа ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности, сообщили в Минобороны.
В результате ударов были поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того удары наносились по логистическим центрам, используемые ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военным аэродромам, цехам производства БПЛА и комплектующих к ним, складам боеприпасов, горючего и матсредств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.
Также за минувшую неделю были выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, предназначенных для ВСУ горюче-смазочных материалов (ГСМ).
В течение недели поражены патрульный катер военно-морских сил Украины и восемь действовавших в интересах ВСУ морских судов, в том числе шесть сухогрузов и два танкера, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в пятницу утром российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом.
Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области и поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Измаил.