ВС России за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов

Tекст: Мария Иванова

В результате ударов были поражены предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности Украины, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того удары наносились по логистическим центрам, используемые ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военным аэродромам, цехам производства БПЛА и комплектующих к ним, складам боеприпасов, горючего и матсредств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

Также за минувшую неделю были выведены из строя объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения, предназначенных для ВСУ горюче-смазочных материалов (ГСМ).

В течение недели поражены патрульный катер военно-морских сил Украины и восемь действовавших в интересах ВСУ морских судов, в том числе шесть сухогрузов и два танкера, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в пятницу утром российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом.

Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области и поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Измаил.