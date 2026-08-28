Песков сообщил о планомерном уничтожении военной инфраструктуры киевского режима

Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы России не прекращают планомерную работу по ликвидации стратегических объектов противника, передает РИА «Новости».

«Удары по Киеву продолжаются. Продолжаются систематически, целенаправленно. Мы продолжаем уничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима», – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Песков также заявил об отсутствии продвижения по мирным переговорам. «Вопрос мирных переговоров, сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в августе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве.

В июле Дмитрий Песков заявил о намерении наращивать военное давление на украинские власти.

В июне пресс-секретарь президента назвал системные атаки по инфраструктуре ответом на теракты против мирного населения.