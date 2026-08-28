Вооруженный конфликт у ресторана в Жуковке привел к ранению двух человек

Два человека госпитализированы после стрельбы у ресторана в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Конфликт между несколькими мужчинами произошел возле одного из ресторанов в деревне Жуковка, передает ТАСС. В ходе выяснения отношений один из участников применил травматическое оружие.

«Полицейскими предварительно установлено, что около одного из ресторанов между мужчинами произошла потасовка, в ходе которой один из них произвел в сторону оппонентов несколько выстрелов из травматического пистолета», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобилях. Двоих пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и сейчас устанавливают личности злоумышленников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе неизвестный злоумышленник открыл огонь по детской площадке в подмосковном Одинцово.

В июле житель Московской области прострелил ногу мужчине во время конфликта на Даниловской набережной столицы.

В мае массовая драка со стрельбой произошла у жилого дома в микрорайоне Трехгорка.