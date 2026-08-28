Лидеры ЕС и НАТО выразили соболезнования после смерти короля Норвегии

Руководство ЕС и НАТО выразило соболезнования в связи с кончиной Харальда V

Tекст: Мария Иванова

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте выразили соболезнования в связи с кончиной норвежского монарха, передает РИА «Новости». Король Харальд V ушел из жизни в пятницу в возрасте 89 лет.

«Мои соболезнования норвежскому народу после смерти его величества короля Харальда V», – написала фон дер Ляйен в соцсети.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также обратился со словами сочувствия к королевской семье и гражданам страны. Он отметил, что на протяжении 35 лет на троне монарх проявлял себя как преданный лидер.

Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что король посвятил жизнь служению своему народу. По его словам, Харальд V пользовался огромным уважением как на родине, так и за ее пределами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правящий монарх Норвегии Харальд V ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Власть в скандинавском государстве перешла к 53-летнему наследнику Хокону VIII.