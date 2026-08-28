Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.2 комментария
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с педагогами
Президент России Владимир Путин в субботу встретится с учителями в преддверии Дня знаний, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Завтра будет одно мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября. Путин пообщается с педагогами в контексте приближающегося Дня знаний», – рассказал представитель Кремля.
Кроме того, во второй половине того же дня российский лидер проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава соседнего государства прибудет в Россию с рабочим визитом, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль официально подтвердил информацию о грядущих переговорах на высшем уровне.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом.
В прошлом году российский лидер заслушал доклад министра просвещения о подготовке образовательных учреждений к 1 сентября.