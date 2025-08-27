Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Путин выразил радость по поводу старта учебного года
В преддверии 1 сентября президент Владимир Путин выразил радость по поводу начала нового учебного года и заслушал доклад министра просвещения о подготовке российских школ.
Президент России Владимир Путин открыл очное совещание с членами правительства, начав обсуждение с вопроса подготовки к новому учебному году, передает ТАСС.
Глава государства отметил: «Скоро будет начало учебного года, слава Богу».
В ходе совещания министр просвещения Сергей Кравцов доложил Путину о готовности образовательных учреждений к 1 сентября. После этого слово на совещании было предоставлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Кравцов заявил, что все школы, колледжи и детские сады прошли проверки и готовы к новому учебному году. Мария Львова-Белова напомнила о нововведениях в школах с 1 сентября.